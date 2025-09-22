Altının hızlı yükselişi devam ediyor! Gram altın 5 bin TL'ye dayandı: Bu gün (22 Eylül) altın kaç TL?

Altında hızlı yükseliş devam ederken, hafta başı mesainin ilk günü olan Pazartesi günüde yükselişine devam ederken, gram altın 5 bin TL seviyesine yaklaştı. Peki bu gün altın kaç TL oldu, gram çeyrek yarım tam ve cumhuriyet altın kaç TL' den alınıp satılıyor? İşte 22 Eylül 2025 güncel altın fiyatları.

1 6 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.919,40 SATIŞ(TL) 4.919,99 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.903,41 0,34 % 2 6 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 8.189,00 SATIŞ(TL) 8.253,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 8.145,00 1,33 % 3 6 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 16.371,00 SATIŞ(TL) 16.510,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 16.299,00 1,29 % 4 6 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 32.119,12 SATIŞ(TL) 32.742,83 ÖNCEKİ KAPANIŞ 32.368,34 1,16 % 5 6 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 32.640,00 SATIŞ(TL) 32.894,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 32.499,00 1,22 % 6 6 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.701,89 SATIŞ(USD) 3.702,32 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.685,71 0,45 %



