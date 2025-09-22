Altının hızlı yükselişi devam ediyor! Gram altın 5 bin TL'ye dayandı: Bu gün (22 Eylül) altın kaç TL?
Altında hızlı yükseliş devam ederken, hafta başı mesainin ilk günü olan Pazartesi günüde yükselişine devam ederken, gram altın 5 bin TL seviyesine yaklaştı. Peki bu gün altın kaç TL oldu, gram çeyrek yarım tam ve cumhuriyet altın kaç TL' den alınıp satılıyor? İşte 22 Eylül 2025 güncel altın fiyatları.