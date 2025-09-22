  1. Anasayfa
  3. Altının hızlı yükselişi devam ediyor! Gram altın 5 bin TL'ye dayandı: Bu gün (22 Eylül) altın kaç TL?

Altında hızlı yükseliş devam ederken, hafta başı mesainin ilk günü olan Pazartesi günüde yükselişine devam ederken, gram altın 5 bin TL seviyesine yaklaştı. Peki bu gün altın kaç TL oldu, gram çeyrek yarım tam ve cumhuriyet altın kaç TL' den alınıp satılıyor? İşte 22 Eylül 2025 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.919,40

SATIŞ(TL) 4.919,99

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.903,41 0,34 %

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 8.189,00

SATIŞ(TL) 8.253,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 8.145,00 1,33 %

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 16.371,00

SATIŞ(TL) 16.510,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 16.299,00 1,29 %

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 32.119,12

SATIŞ(TL) 32.742,83

ÖNCEKİ KAPANIŞ 32.368,34 1,16 %

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 32.640,00

SATIŞ(TL) 32.894,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 32.499,00 1,22 %

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.701,89

SATIŞ(USD) 3.702,32

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.685,71 0,45 %

