Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL? 23 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın alıp satanlar altındaki son gelişmeleri an be an çok yakın takip edip "Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL"? diyerek araştırmakta, Peki bugün güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.883,85 SATIŞ(TL) 2.884,23 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.875,03 0,32 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.783,00 SATIŞ(TL) 4.830,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.744,00 1,81 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.537,00 SATIŞ(TL) 9.654,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.483,00 1,80 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 18.697,32 SATIŞ(TL) 19.064,64 ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.770,17 1,57 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.073,00 SATIŞ(TL) 19.239,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 18.899,00 1,80 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.625,02 SATIŞ(USD) 2.625,36 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.622,23 0,12 % 7 8 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.667,82 SATIŞ(TL) 2.817,88 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.768,78 1,77 % 8 8 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.582,97 SATIŞ(TL) 2.417,51 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.384,17 1,40 %