Altında hareketlilik devam ediyor: İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında son durum...

Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en değerli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları hem yerel hem de küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların radarında. Dolar/TL kuru, ons altının uluslararası piyasalardaki performansı ve Fed’in faiz politikaları, altın fiyatlarındaki hareketliliği tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Kapalı Çarşı, Türkiye’de altın fiyatlarının nabzının attığı merkez olarak, anlık alış-satış fiyatlarıyla hem kuyumcular hem de bireysel yatırımcılar için belirleyici bir rol oynuyor. Peki, 18 Eylül 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları nasıl şekillendi?