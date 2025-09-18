Altında hareketlilik devam ediyor: İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları, 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kapalı Çarşı ve serbest piyasada yoğun bir hareketlilik içinde seyrediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, Fed’in faiz politikaları ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını şekillendiren temel dinamikler arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları hem yatırımcıların hem de düğün sezonu dolayısıyla altın alımı yapan vatandaşların yakın takibinde. Kapalı Çarşı, Türkiye’nin altın ticaretinde en önemli merkezlerinden biri olarak, anlık alış-satış fiyatlarıyla piyasanın nabzını tutmaya devam ediyor. Düğün hazırlıkları yapanlar, uzun vadeli yatırım düşünenler ve küresel piyasaları takip edenler için 18 Eylül 2025 Perşembe günü altın fiyatlarındaki son durum büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında güncel alış-satış rakamları ve Kapalı Çarşı’daki detaylı piyasa analizi!