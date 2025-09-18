Altında hareketlilik devam ediyor: İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında son durum...

  1. Anasayfa
Altın fiyatları, 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kapalı Çarşı ve serbest piyasada yoğun bir hareketlilik içinde seyrediyor. Peki, Bugün 1 gram altın ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında
Altın fiyatları, 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kapalı Çarşı ve serbest piyasada yoğun bir hareketlilik içinde seyrediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, Fed’in faiz politikaları ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını şekillendiren temel dinamikler arasında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları hem yatırımcıların hem de düğün sezonu dolayısıyla altın alımı yapan vatandaşların yakın takibinde. Kapalı Çarşı, Türkiye’nin altın ticaretinde en önemli merkezlerinden biri olarak, anlık alış-satış fiyatlarıyla piyasanın nabzını tutmaya devam ediyor. Düğün hazırlıkları yapanlar, uzun vadeli yatırım düşünenler ve küresel piyasaları takip edenler için 18 Eylül 2025 Perşembe günü altın fiyatlarındaki son durum büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında güncel alış-satış rakamları ve Kapalı Çarşı’daki detaylı piyasa analizi!

Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen en değerli yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. 18 Eylül 2025 Perşembe altın fiyatları hem yerel hem de küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dikkat çekiyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların radarında. Dolar/TL kuru, ons altının uluslararası piyasalardaki performansı ve Fed’in faiz politikaları, altın fiyatlarındaki hareketliliği tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle Kapalı Çarşı, Türkiye’de altın fiyatlarının nabzının attığı merkez olarak, anlık alış-satış fiyatlarıyla hem kuyumcular hem de bireysel yatırımcılar için belirleyici bir rol oynuyor. Peki, 18 Eylül 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları nasıl şekillendi?

FED FAİZ DÜŞÜRDÜ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, Fed'in 2025 yılındaki ilk faiz kararı olma özelliğini taşıyor.

Merkez Bankası, karardan önce beş toplantı boyunca faiz oranlarını sabit tutmuştu. Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2024 yılında aralık ve kasım aylarında 25'er baz puan, eylül ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapmıştı. 2025 yılında ise bugüne kadar "bekle-gör" politikasını izlemişti.

ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL 2025

Gram altın fiyatı

Alış: 4.857,96

Satış: 4.858,47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 18 EYLÜL 2025
Alış: 8.098,00

Satış: 8.172,00

ONS ALTIN FİYATI 18 EYLÜL 2025
Alış 3.658,06 Dolar

Satış: 3.658,41 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 18 EYLÜL 2025
Alış: 32.293,00 TL

Satış: 32.606,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 18 EYLÜL 2025
Kapalı çarşı gram altın fiyatı

Alış: 4943 TL

Satış: 5013 TL

