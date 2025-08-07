Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları

Son günlerde ABD'deki fed yönetimindeki belirsizlik ve doların yükselmesi sonucu altında tedirgin bekleyiş hakim olurken hangi yöne doğru gideceği çok merak ediliyor. Bu tedirgin bekleyiş karşısında yatırımcı altın düşer mi daha da yükselir mi diye merak etmeye başladı. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 7 Ağustos 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe altın fiyatları.

1 7 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.440,09 SATIŞ(TL) 4.440,59 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.402,91 0,86 % 2 7 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 7.222,00 SATIŞ(TL) 7.278,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.227,00 0,71 % 3 7 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 14.440,00 SATIŞ(TL) 14.552,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.454,00 0,68 % 4 7 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 28.236,76 SATIŞ(TL) 28.793,67 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.780,41 0,05 % 5 7 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 28.792,00 SATIŞ(TL) 28.971,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.776,00 0,68 % 6 7 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 108.020,00 SATIŞ(USD) 108.070,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 108.100,00 -0,03 % 7 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.380,99 SATIŞ(USD) 3.381,38 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.369,07 0,37 %



