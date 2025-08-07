  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları

Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları

Yayınlanma:
Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları
Son günlerde ABD'deki fed yönetimindeki belirsizlik ve doların yükselmesi sonucu altında tedirgin bekleyiş hakim olurken hangi yöne doğru gideceği çok merak ediliyor. Bu tedirgin bekleyiş karşısında yatırımcı altın düşer mi daha da yükselir mi diye merak etmeye başladı. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 7 Ağustos 2025 güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons ve külçe altın fiyatları.
Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.440,09

SATIŞ(TL) 4.440,59

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.402,91 0,86 %

Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 7.222,00

SATIŞ(TL) 7.278,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.227,00 0,71 %

Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 14.440,00

SATIŞ(TL) 14.552,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.454,00 0,68 %

Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 28.236,76

SATIŞ(TL) 28.793,67

ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.780,41 0,05 %

Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları 5 57

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 28.792,00

SATIŞ(TL) 28.971,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.776,00 0,68 %

Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları 6 67

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 108.020,00

SATIŞ(USD) 108.070,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 108.100,00 -0,03 %

Altında belirsizlik devam ediyor! Altın düşer mi, yükselir mi? 7 Ağustos güncel altın fiyatları 7 77

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.380,99

SATIŞ(USD) 3.381,38

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.369,07 0,37 %

HABERE YORUM KAT