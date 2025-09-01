  1. Anasayfa
Altın zirveye koşuyor: Altın neden yükseliyor?...Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın zirveye koşuyor: Altın neden yükseliyor?...Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları 1 Eylül Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Peki altın neden yükseliyor?... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Eylül 2025 tarihinde ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Altın konusunda yapısal olarak iyimser duruşunu sürdüren Goldman Sachs’ın baz senaryosuna göre, altın fiyatı 2025 sonunda 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar seviyesine ulaşacak. Banka ayrıca, olası bir resesyonun ETF’lere girişleri hızlandırabileceğini ve fiyatları 3 bin 880 dolara taşıyabileceğini belirtiyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 1 Eylül dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 1 Eylül Pazartesi günü yakından takip ediliyor.Bank of America da altın fiyatı için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Analistlere göre altın, 2026’nın ilk yarısında 4 bin dolar ile yeni rekor seviyelere ulaşabilir. Bankanın raporunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed yönetimine müdahale girişimleri ve artan kurumsal belirsizlikler, altın için en önemli destekleyici faktörler arasında sayıldı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Eylül alış - satış tablosu...

ONS ALTIN
Ons altın güne 3445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3437 dolar, en yüksek de 3484 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3474 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4561 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4547 lira, en yüksek de 4608 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4597 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4536 liradan alınırken 4616 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.428,00
7.527,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
14.856,00
15.054,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
29.007,91
29.579,66

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
29.652,47
30.003,95

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
29.620,00
29.971,00

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
72.519,78
73.676,95

