Altın zirveye koşuyor: Altın neden yükseliyor?...Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Altın konusunda yapısal olarak iyimser duruşunu sürdüren Goldman Sachs’ın baz senaryosuna göre, altın fiyatı 2025 sonunda 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar seviyesine ulaşacak. Banka ayrıca, olası bir resesyonun ETF’lere girişleri hızlandırabileceğini ve fiyatları 3 bin 880 dolara taşıyabileceğini belirtiyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 1 Eylül dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...