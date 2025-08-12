Altın yükselişe geçti: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Dünü 3342 dolar seviyesinde, destek bölgesinin hafif altında tamamlayan altının ons fiyatı, yeni günde Asya seansında gelen hafif tepki alımlarıyla 3354 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 4390 TL'den alıcı buluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi ateşkesini 90 gün daha uzatması, ticaret savaşının tırmanmasını engelledi. Bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir anlaşma sağlanabileceği umudunu artırdı ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek tarifelerin riskini azalttı.
Yatırımcılar ayrıca, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşmesi planlanan Trump ve Putin arasındaki Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeyi bekliyorlar.