Altın yükselişe geçti: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 12 Ağustos Salı yani bugün ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi uzlaşısı sonrası yükselişe geçti. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün gram altın 4 bin 388 lira çeyrek altın ise 7 bin 216 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 12 Ağustos altın fiyatları alış - satış tablosu...