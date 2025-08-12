  1. Anasayfa
  Altın yükselişe geçti: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın yükselişe geçti: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın yükselişe geçti: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları hareketlendi: 12 Ağustos Salı yani bugün ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi uzlaşısı sonrası yükselişe geçti. Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 12 Ağustos Salı yani bugün ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi uzlaşısı sonrası yükselişe geçti. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün gram altın 4 bin 388 lira çeyrek altın ise 7 bin 216 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 12 Ağustos altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 12 Ağustos Salı yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim haftaya değer kaybıyla başlayan altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi uzlaşısıyla birlikte yeni günde yukarı yönlü seyirde başladı. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 388 lira çeyrek altın ise 7 bin 215 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
ABD Başkanı Donald Trump'ın 90 gün süreyle Çin'e yönelik tarifeleri askıya aldığını açıklaması ve Trump-Putin zirvesi beklentileri ile altın fiyatları toparlanıyor.

Dünü 3342 dolar seviyesinde, destek bölgesinin hafif altında tamamlayan altının ons fiyatı, yeni günde Asya seansında gelen hafif tepki alımlarıyla 3354 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 4390 TL'den alıcı buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi ateşkesini 90 gün daha uzatması, ticaret savaşının tırmanmasını engelledi. Bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir anlaşma sağlanabileceği umudunu artırdı ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek tarifelerin riskini azalttı.

Yatırımcılar ayrıca, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşmesi planlanan Trump ve Putin arasındaki Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeyi bekliyorlar.

ONS ALTIN
3.349,85
3.350,23

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.388,72
4.389,19

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.154,00
7.215,00

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
14.369,00
14.480,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
27.810,71
28.359,42

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
28.261,00
28.444,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

