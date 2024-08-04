Altın uzmanından yeni hafta uyarısı: Yükseliş devam edecek…

Amerika tarafında iki önemli veri geldi. Faiz açıklaması ve işsizlik verileri takip edildi. Diğer yandan Orta Doğu’da kazan kaynadı. İsrail’in Hamas lider İsmail Haniye’yi şehit etmesiyle beraber piyasalarda risk iştahı arttı.

Hem iç hem dış piyasada stres artarken, emtia sınıfında hareketlilik yaşandı. Yeni haftada ise Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, altın hakkında iyimser konuştu.

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FİZİK ALTIN UZUN VADEDE DEĞERLENDİRİLİR

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, Karar gazetesine röportaj verdi. Altın ve küresel ekonomideki riskleri değerlendiren Memiş şunları söyledi;

“Uzun vadeli yatırımcı fiziki altın alsın. Jeopolitik riskler ve savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor. Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyorum.

FED’in faiz kararının ardından, piyasalar Eylül ayında faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Bu durum, altın fiyatlarını destekledi. FED öncesinde ons altın 2 bin 424 dolar seviyesindeyken, FED sonrası 2 bin 452 dolara kadar yükseldi.”

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İÇ PİYASDADA GRAM ALTIN YÜKSELDİ

“Dış kaynaklı gelişmelerin Türkiye iç piyasasında da etkilerin hissedildi. Gram altının hafta içerisinde 2 bin 655 liraya kadar yükseldi. Kapalıçarşı’da da 2 bin 626 lira seviyesinde işlem gördü.

Ben Mayıs ayında altın yatırımcısını uyarmıştım; bundan sonra her ay bir rekor göreceğiz. Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar yükseldi. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira. Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak.

Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek. Yıl sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim var.”

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