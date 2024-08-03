Piyasalar tepetaklak! İran'ın misilleme açıklaması tansiyonu yükseltti, kayıpları hızlandırdı

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikat ile şehit edilmesi sonucu, İran'ın bu olaydan İsrail'i sorumlu tutarak intikam almak için hazırlık yapması tansiyonun yükselmesi ile kayıpları hızlandırarak piyasaları tepe taklak etti.

YAYINLAMA
Google News
Piyasalar tepetaklak! İran'ın misilleme açıklaması tansiyonu yükseltti, kayıpları hızlandırdı

Ortadoğu’da tansiyon dün gece İran Devlet Televizyonu’ndan yapılan bir açıklama ile doruk noktasına ulaştı. İran’ın Kanal 3 Televizyonu spikeri, canlı yayında “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak” dedi.

Havayolu şirketleri, Lübnan, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerine uçuşlarını durdurdu. ABD, bölgeye ilave savaş uçağı ve gemi gönderme kararı aldı.

İRAN, İSRAİL GERİLİMİ EKONOMİYİ SARSTI

İran'ın Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından İsrail'e nasıl vereceği yakından takip ediliyor. Bölgede gerilim sürüyor.

RESESYON ENDİŞELERİ ARTIYOR

Piyasaları etkileyen bir diğer faktör de ABD'den gelen veriler oldu. ABD'de istihdam artışının temmuzda beklentilerin altında kalması sonrası resesyona ilişkin endişeleri derinleştirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. İstihdam verilerinin iş gücü piyasasında öngörülenden daha hızlı bir bozulmaya işaret ettiğini belirten analistler, ekonominin resesyona sürüklenebileceğine dair endişeleri artırdığını aktardı.

ABD BORSASI SERT DÜŞTÜ

ABD'de endeksler yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Dow Jones endeksi, yüzde 1,51 azalışla 39.737 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,84 kayıpla 5.346 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 2,45 azalarak 16.773 puana indi.

Teknoloji hisseleri arasında Intel'in kaybı dikkat çekiciydi. Intel'in hisseleri, şirketin gelirinin bu dönemde azalması ve işten çıkarmaya gideceğini duyurmasının ardından yüzde 26,1 değer kaybetti. Amazon'un hisseleri de bilançosunun beklentileri karşılamamasının ardından yüzde 8,8 düştü.

PETROLDE SATIŞLAR HIZLANDI

Ortadoğu'da savaş beklentileri, petrolde arz endişelerini artırdı. Brent petrol, yüzde 3,4 düşüşle 76,80 dolara geriledi. Böylece şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ham petrol, yüzde 4'e yakın düşüşle 73,52 dolara indi.

KRİPTO PARALARDA KAN KAYBI

Kripto para piyasası da kırmızıya büründü. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4'e yakın düşüş kaydetti ve 61 bin 684 dolara kadar çekildi.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, yüzde 5'in üzerinde kaypla 2.981 dolara düştü.

Diğer altcoinlerde ise çift haneli kayıplar görüldü. Solana yüzde 18, BNB yüzde 8, XRP, yüzde 4, Dogecoin yüzde 15, AVAX yüzde 17 değer kaybetti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Dizel aracı olanlara kötü haber! 8 Milyon araç devre dışı kalabilir
Dizel aracı olanlara kötü haber! 8 Milyon araç devre dışı kalabilir
ABD İşsizlik rakamları belli oldu: Oran, yüzde 4,3 olarak açıklandı
ABD İşsizlik rakamları belli oldu: Oran, yüzde 4,3 olarak açıklandı
Dünyanın gelecekteki en ölümcül 12 savaş jetleri açıklandı! Türk jeti Kaan listede var mı?
Dünyanın gelecekteki en ölümcül 12 savaş jetleri açıklandı! Türk jeti Kaan listede var mı?
Son Haberler
Piyasalar tepetaklak! İran'ın misilleme açıklaması tansiyonu yükseltti, kayıpları hızlandırdı
Piyasalar tepetaklak! İran'ın misilleme açıklaması tansiyonu yükseltti, kayıpları hızlandırdı
Türkiye teşekkürü hak ediyor! 3 Ağustos 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
Türkiye teşekkürü hak ediyor! 3 Ağustos 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi?
Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz mi?
ABD seçimleri: Trump, neden Harris’in karşısına çıkmak istemiyor?
ABD seçimleri: Trump, neden Harris’in karşısına çıkmak istemiyor?
Altın fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
SGK'dan son dakika emekli maaş açıklaması! Emekliye ek maaş zam farkı 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak
SGK'dan son dakika emekli maaş açıklaması! Emekliye ek maaş zam farkı 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak
Çok Okunanlar
Altın yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın yükselişe geçti! Bugün altın fiyatları ne kadar? 3 Ağustos 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Buraya bak katil, ruh hastası'
İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın yaptığı alçak paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor: 'Buraya bak katil, ruh hastası'
Türkiye teşekkürü hak ediyor! 3 Ağustos 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
Türkiye teşekkürü hak ediyor! 3 Ağustos 2024 Cumartesi tüm gazete manşetleri
Dizel aracı olanlara kötü haber! 8 Milyon araç devre dışı kalabilir
Dizel aracı olanlara kötü haber! 8 Milyon araç devre dışı kalabilir
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir güncel, benzin motorin (mazot), LPG
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 2 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir güncel, benzin motorin (mazot), LPG
Çin, altın rezervini büyütüyor: Sessiz sedasız altın biriktiriyor
Çin, altın rezervini büyütüyor: Sessiz sedasız altın biriktiriyor
Yorumlananlar
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Kanseri tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırıyor! Altın değerinde gramı 2 bin beş yüz TL'den satılıyor
Kanseri tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırıyor! Altın değerinde gramı 2 bin beş yüz TL'den satılıyor