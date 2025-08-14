  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın uçtu gidiyor: Kapalı çarşı altın fiyatlarıCanlı altın fiyatları 14 Ağustos 2025 yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 19

Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatlarıCanlı altın fiyatları 14 Ağustos 2025 yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe günü altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki volatilite ve ABD enflasyon verilerinin etkisiyle hareketli bir seyir izlemeye devam ediyor. İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, hem bireysel yatırımcılar hem de birikim sahipleri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Türkiye’de döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Peki, bugün 1 gram altın kaç TL? 14 Ağustos çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe günü için güncel altın fiyatları!

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 29

Altın fiyatları 14 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcıların ilgi odağına girdi. Altın piyasası, 14 Ağustos 2025 Perşembe sabahına küresel ekonomik dinamikler ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde hareketli bir başlangıç yaptı. ABD’de açıklanan Temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi olasılığını güçlendirirken, ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme gözlendi. Bu durum, Türkiye’de altın fiyatlarının Türk Lirası bazında yüksek seyretmesine neden oldu. İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sı, altın ticaretinin kalbinin attığı merkez olarak, hem bireysel yatırımcıların hem de finans profesyonellerinin fiyat takibi için ilk adresi olmayı sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi popüler altın türlerinin alış-satış fiyatları, özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlarda vatandaşların kararlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 14 Ağustos 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın için güncel alış-satış fiyatları ne kadar?

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 39

ALTIN YÜKSELİŞTE
ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azalırken, altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 49

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkacak sonuçların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda altının ons fiyatında yukarı yönlü bir seyir görülebileceğini söyledi.

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 59

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 4.403,63

Satış: 4.404,13

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 69

ÇEYREK ALTIN FİYATI 14 AĞUSTOS 2025
Alış: 7.189,00

Satış: 7.247,00

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 79

ONS ALTIN FİYATI 14 AĞUSTOS 2025
Alış 3.360,78 Dolar

Satış: 3.361,14 Dolar

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 8 89

CUMHURİYET ALTINI 14 AĞUSTOS 2025
Alış: 28.668,00 TL

Satış: 28.857,00 TL

Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 9 99

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 14 AĞUSTOS 2025
Gram altın alış fiyatı: 4391 TL

Gram altın satış fiyatı: 4444 TL

HABERE YORUM KAT