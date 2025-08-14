Altın uçtu gidiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatlarıCanlı altın fiyatları 14 Ağustos 2025 yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe günü altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki volatilite ve ABD enflasyon verilerinin etkisiyle hareketli bir seyir izlemeye devam ediyor. İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sında gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, hem bireysel yatırımcılar hem de birikim sahipleri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklerken, Türkiye’de döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Peki, bugün 1 gram altın kaç TL? 14 Ağustos çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe günü için güncel altın fiyatları!