Altın tarihi düşüşle dibe çakıldı! Altın neden düşüyor, daha da düşer mi? Uzmanlardan yeni tahminler

Altın yatımcısı son günlerde rekor üstüne rekor kırarak tarihi yükselişlerle 6 bin seviyelerine yaklaşırken birden bire yüzde 5.34 ile son 12 yılın sert düşüşünü yaşayarak yatırımcısına şok yaşattı. Bu sert düşüş sonrası altın alacak ve satacaklar bu düşüşün neden yaşandığını, düşüşün daha da devam edecek mi diye merak etmeye başladı. Dün sert düşüş yaşayan altında bugün fiyatlar hangi yönde

1 14 Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD-Çin ticaret hattındaki yumuşama sinyalleriyle birlikte gerilemeye devam etti. Yatırımcıların rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarında kar satışına yönelmesi, düşüşü derinleştirdi. 2 14 SON 5 YILIN EN SERT GÜNLÜK DÜŞÜŞÜ Ons altın yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 109,19 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metal, salı günü yüzde 5’in üzerinde kayıpla Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmişti. Ons altın sabah 7:30 sularında sınırlı yükselişle 4 bin 137 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,4 artışla 4 bin 124,10 dolar seviyesinde işlem gördü. 3 14 GRAM ALTIN 5 BİN 552 LİRAYA GERİLEDİ Ons altındaki geri çekilme, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 552 lira seviyesine kadar geriledi. Sabah 7:30 sularında sınırlı yükselişle 5 bin 178 lira seviyelerinde işlem görüyor. 4 14 Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da gram altın 6087 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın 9925 TL'den, Ata altın ise 39527 TL'den satılıyor. 5 14 “BU SADECE TEKNİK BİR DÜZELTME” StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, düşüşün ardında ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşamanın bulunduğunu belirtti. Simpson, “Ticaret gerilimlerinin azalması, altının yukarı yönlü ivmesini tersine çevirdi. Bu, 4 bin doların üzerinde uzun bir ralli sonrası gerekli bir teknik düzeltmeydi. Günlük dalgalanmalarda en sert kısmı geride bıraktık çünkü düşüşler hala alım fırsatı olarak görülecektir.” ifadelerini kullandı. 6 14 TRUMP: “Şİ İLE ADİL BİR TİCARET ANLAŞMASINA VARABİLİRİZ” ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede “adil bir ticaret anlaşmasına” varmayı beklediğini söyledi. Trump ayrıca Tayvan meselesinde bir çatışma riskini küçümsedi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi ve Washington arasında uzun süredir askıda olan ticaret anlaşması da yeniden gündemde. Anlaşma kapsamında, ABD’nin Hint ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 50’den yüzde 15-16 seviyelerine düşürülmesi bekleniyor. 7 14 ALTINDA YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 56 ARTIŞ Altın fiyatları, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının güçlü alımlarıyla birlikte bu yıl yüzde 56 yükselerek pazartesi günü 4.381,21 dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. 8 14 GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE Yatırımcılar, bu hafta cuma günü açıklanması beklenen Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklandı. Ancak verinin, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelendiği bildirildi. Ekonomistlerle yapılan anketlere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki hafta faiz oranını 25 baz puan indirecek, Aralık ayında ise bir indirime daha gidecek. 9 14 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 5.579,16 SATIŞ(TL) 5.579,84 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.567,53 0,22 % 10 14 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 9.762,00 SATIŞ(TL) 9.934,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.909,00 0,25 % 11 14 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.531,00 SATIŞ(TL) 19.875,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.818,00 0,29 % 12 14 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 38.848,39 SATIŞ(TL) 39.613,77 ÖNCEKİ KAPANIŞ 40.218,65 -1,50 % 13 14 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 38.925,00 SATIŞ(TL) 39.551,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 39.455,00 0,24 % 14 14 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 4.141,73 SATIŞ(USD) 4.142,22 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.125,62 0,40 %



