Altın son 3 haftanın en düşük seviyesine düştü: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Yayınlanma:
21 Ağustos 2025 09:32
Altın son 3 haftanın en düşük seviyesine düştü. Yatırımcısının kafasını karıştıran altın piyasasında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 21 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle birlikte çarşamba günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Piyasaların gözü ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajlara çevrildi. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 21 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 21 Ağustos Perşembe günü yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, jeopolitik gerilimlerin azalması ve ABD dolarının güçlenmesiyle değer kaybetti. Spot altın Asya işlemlerinde 1 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviye olan 3 bin 311 dolar civarına geriledi. Altın, şu sıralarda yüzde 0,17 düşüşle 3 bin 320 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Ağustos alış - satış tablosu..
ONS ALTIN Ons altın güne 3348 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3339 dolar, en yüksek de 3352 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3340 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Gram altın güne 4406 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4394 lira, en yüksek de 4411 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4394 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4384 liradan alınırken 4439 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 7.185,00 7.242,00
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 14.370,00 14.485,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 28.295,10 28.853,13
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 28.652,00 28.837,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 28.684,47 28.869,95
ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 70.737,74 71.867,31