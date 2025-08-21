Altın son 3 haftanın en düşük seviyesine düştü: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 21 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle birlikte çarşamba günü son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Piyasaların gözü ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda vereceği mesajlara çevrildi. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 21 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

.