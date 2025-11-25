Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı günü de piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Küresel ekonomideki dalgalanmaların ve Merkez Bankası politikalarının etkisiyle altın piyasası, 25 Kasım 2025 Salı günü de hareketliliğini sürdürüyor. Yatırımcıların ve altın alıp satacak vatandaşların merakla beklediği Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları netleşti. “Gram altı ne kadar oldu?” sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ons altın 4.100 dolar bandı üzerindeki seyrini korumaya çalışırken, yurt içinde Türk Lirası karşısında gram altın fiyatları kritik bir eşiği zorlamaya devam ediyor. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık veriler, yatırımcıların en çok merak ettiği gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasalardaki seyrin belirleyicisi olan ONS altın fiyatlarında günlük değişimleri gözler önüne seriyor. Peki, Bugün 1 gram altın ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 25 Kasım 2025