  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Canlı altın fiyatları 25 Kasım 2025 Salı günü de piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Küresel ekonomideki dalgalanmaların ve Merkez Bankası politikalarının etkisiyle altın piyasası, 25 Kasım 2025 Salı günü de hareketliliğini sürdürüyor. Yatırımcıların ve altın alıp satacak vatandaşların merakla beklediği Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları netleşti. “Gram altı ne kadar oldu?” sorusu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Ons altın 4.100 dolar bandı üzerindeki seyrini korumaya çalışırken, yurt içinde Türk Lirası karşısında gram altın fiyatları kritik bir eşiği zorlamaya devam ediyor. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık veriler, yatırımcıların en çok merak ettiği gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve uluslararası piyasalardaki seyrin belirleyicisi olan ONS altın fiyatlarında günlük değişimleri gözler önüne seriyor. Peki, Bugün 1 gram altın ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 25 Kasım 2025

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Türk yatırımcısının geleneksel ve vazgeçilmez yatırım aracı olan altın, haftanın önemli işlem günlerinden biri olan 25 Kasım 2025 Salı itibarıyla, serbest piyasa ve özellikle de tarihin en köklü ticaret merkezlerinden Kapalı Çarşı'da güncel fiyat etiketleriyle yerini aldı. Milyonlarca yatırımcı, düğün, nişan gibi geleneksel ihtiyaçlar veya portföy çeşitlendirmesi amacıyla en doğru kararı verebilmek adına “25 Kasım gram altın ne kadar oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle uluslararası piyasalarda ONS altının ABD Doları bazında gösterdiği direnç, yurt içinde ise Dolar/TL kurundaki hareketlilikle birleşerek gram altın fiyatlarını rekor seviyelere yaklaştırdı. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.653,83

Satış: 5.654,71

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 25 KASIM 2025
Alış: 9.497,00

Satış: 9.574,00

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 25 KASIM 2025
Alış 4.145,62 Dolar

Satış: 4.146,20 Dolar

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 25 KASIM 2025
Alış: 37.873,00 TL

Satış: 38.144,00 TL

Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 25 KASIM 2025
Alış: 5801 TL

Satış: 5876 TL

HABERE YORUM KAT