Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Türk yatırımcısının geleneksel ve vazgeçilmez yatırım aracı olan altın, haftanın önemli işlem günlerinden biri olan 25 Kasım 2025 Salı itibarıyla, serbest piyasa ve özellikle de tarihin en köklü ticaret merkezlerinden Kapalı Çarşı'da güncel fiyat etiketleriyle yerini aldı. Milyonlarca yatırımcı, düğün, nişan gibi geleneksel ihtiyaçlar veya portföy çeşitlendirmesi amacıyla en doğru kararı verebilmek adına “25 Kasım gram altın ne kadar oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor. Özellikle uluslararası piyasalarda ONS altının ABD Doları bazında gösterdiği direnç, yurt içinde ise Dolar/TL kurundaki hareketlilikle birleşerek gram altın fiyatlarını rekor seviyelere yaklaştırdı. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları