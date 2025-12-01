Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları,1 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk günü fiyatlamaları ile alıcı ya da satıcı olan vatandaşların canlı ve anlık takip ettiği emtia olmaya devam ediyor. Ons altın ve dolar üzerindeki değişimin de etkili olduğu gram altın fiyatları, Türkiye ve Dünya piyasalarındaki siyasi ve ekonomik hareketlere göre de son şeklini alıyor. Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, gümüşün onsu rekor tazeledi. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda en düşük yüzdelik artışı kaydeden değerli metal oldu. Peki, bu kapsamda Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 1 Aralık Pazartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...