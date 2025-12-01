Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
01 Aralık 2025 09:47
Altın yatırımcısı merak ediyor, fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Aralık 2025 Pazartesi, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapalı çarşı, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları,1 Aralık Pazartesi günü haftanın ilk günü fiyatlamaları ile alıcı ya da satıcı olan vatandaşların canlı ve anlık takip ettiği emtia olmaya devam ediyor. Ons altın ve dolar üzerindeki değişimin de etkili olduğu gram altın fiyatları, Türkiye ve Dünya piyasalarındaki siyasi ve ekonomik hareketlere göre de son şeklini alıyor. Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, gümüşün onsu rekor tazeledi. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda en düşük yüzdelik artışı kaydeden değerli metal oldu. Peki, bu kapsamda Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 1 Aralık Pazartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 1 Aralık Pazartesi günü anlık ve canlı değişimleriyle takipte yer alıyor. Altının ons fiyatı haftayı 4 bin 219 dolardan kapatarak son 5 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, tüm zamanların rekor seviyesi olan 4 bin 381,55 doların üstüne çıkamadı. İşte, son gelişmeler dahilinde Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Aralık alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Gram altın güne 5764 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5754 lira, en yüksek de 5814 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5791 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5817 liradan alınırken 5891 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 9.533,00 9.604,00
ONS ALTIN NE KADAR? Ons altın güne 4218 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4209 dolar, en yüksek de 4254 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4238 dolardan işlem görüyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 19.066,00 19.208,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 37.309,45 38.045,74
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 38.015,00 38.264,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 38.047,47 38.296,95
ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 93.273,62 94.764,23