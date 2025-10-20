Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Güncel altın fiyatları piyasalardaki hareketlenmenin ardından araştırılmaya devam ediyor. Rekor seviyenin ardından gelen kâr satışları ile geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın haftaya kayıplarının bir kısmını geri alarak başladı. Yatırımcılar, ayrıca ABD ile Çin arasında yeni tur ticaret müzakerelerini bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen mallara önerdiği yüzde 100'lük tarifenin sürdürülebilir olmayacağını söylemesinin ardından altın Cuma günü Mayıs ortasından bu yana en fazla olan yaklaşık yüzde 1,8 düştü. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve Çin ile işlerin iyi gideceğini düşündüğünü de ifade etti. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? Tam altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, altın fiyatları son dakika gelişmeleri...