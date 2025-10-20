  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Yayınlanma:
Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 18

Güncel altın fiyatları piyasalardaki hareketlenmenin ardından araştırılmaya devam ediyor. Rekor seviyenin ardından gelen kâr satışları ile geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın haftaya kayıplarının bir kısmını geri alarak başladı. Yatırımcılar, ayrıca ABD ile Çin arasında yeni tur ticaret müzakerelerini bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen mallara önerdiği yüzde 100'lük tarifenin sürdürülebilir olmayacağını söylemesinin ardından altın Cuma günü Mayıs ortasından bu yana en fazla olan yaklaşık yüzde 1,8 düştü. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve Çin ile işlerin iyi gideceğini düşündüğünü de ifade etti. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? Tam altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 28

Altın fiyatları canlı takip yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu hafta açıklanacak gecikmeli ABD enflasyonu verileri ons altına yön vermede etkili olacak. Cuma günü açıklanması beklenen rakamların ABD'de çekirdek enflasyonun Eylül'de yüzde 3,1'de sabit kaldığını göstermesi bekleniyor. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Tam altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, altın fiyatları alış-satış ekranı...

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 38

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

ABD Merkez Bankası Fed'i faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisi altın fiyatlarına destek olmaya devam ediyor. Piyasalar bu ay ve Aralık'taki toplantıda Fed'in faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen mallara önerdiği yüzde 100'lük tarifenin sürdürülebilir olmayacağını söylemesinin ardından altın Cuma günü Mayıs ortasından bu yana en fazla olan yaklaşık yüzde 1,8 düştü. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve Çin ile işlerin iyi gideceğini düşündüğünü de ifade etti.

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 48

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın haftanın ilk gününde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Geçtiğimiz haftanın son günü 4379 dolar ile rekor kıran altının ons fiyatı gelen kâr satışları ile 4245 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Haftaya pozitif seyirde başlayan altının ons fiyatı zaman zaman 4250 doların altına sarksa da 4265 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 58

ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 EKİM 2025

Alış: 9.936,00 TL

Satış: 10.073,00 TL

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 68

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın fiyatı bugün 5752 TL'den alıcı buluyor.

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 78

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Alış: 39.626,00 TL

Satış: 40.110,00 TL

Altın fiyatları rekor kırıyor! Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 88

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Alış- 39.139,02 TL

Satış- 39.909,95 TL

HABERE YORUM KAT