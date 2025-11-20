  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları yeni bir zirve denemesi için hareketlendi: Peki bugün bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 20 Kasım 2025!
Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Canlı altın fiyatları 20 Kasım 2025 Perşembe günü güncellendi. Küresel piyasalardaki artan enflasyon endişeleri, Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin tırmanması ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yayımlanması sonrası Dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle altın fiyatları yeni bir zirve denemesi için hareketlendi. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yoğun talebi, değerli metalin uluslararası piyasalardaki referans fiyatı olan ONS altını kritik psikolojik direnç seviyelerinin üzerine taşıdı. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçları olan gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları, hem küresel Ons hareketinden hem de Türk Lirası'nın döviz karşısındaki anlık değerinden güç alarak tarihi rekor seviyelere yaklaştı. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 20 Kasım 2025!

Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

20 Kasım 2025 Perşembe sabahına uyanan Türkiye piyasaları, yurt içi ve yurt dışından gelen ekonomik verilerin etkisiyle altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle dün akşam saatlerinde yayımlanan Fed'in para politikası kararlarına ışık tutan tutanaklar, piyasalarda belirsizliği artırarak güvenli liman olarak görülen altına olan talebi körükledi. Doların küresel çapta değer kaybetmesi ve jeopolitik risklerin devam etmesiyle birlikte, ONS altın fiyatı güçlü bir yükseliş ivmesi yakalarken, bu durum doğrudan gram altın ve diğer fiziki altın türlerinin fiyatlarına da yansıdı. Türk Lirası'nın döviz karşısındaki seyrinin de belirleyici olduğu bu ortamda, Kapalı Çarşı'da altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, fiyatların ne kadar yükseleceği veya düşeceği konusunda büyük bir merak içinde. Peki, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 KASIM 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.553,30

Satış: 5.554,09

Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

ÇEYREK ALTIN FİYATI 20 KASIM 2025
Alış: 9.397,00

Satış: 9.489,00

Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 20 KASIM 2025
Alış 4.077,98 Dolar

Satış: 4.078,54 Dolar

Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 20 KASIM 2025
Alış: 37.472,00 TL

Satış: 37.810,00 TL

Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 20 KASIM 2025
Alış: 5733 TL

Satış: 5814 TL

HABERE YORUM KAT