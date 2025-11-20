Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

20 Kasım 2025 Perşembe sabahına uyanan Türkiye piyasaları, yurt içi ve yurt dışından gelen ekonomik verilerin etkisiyle altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle dün akşam saatlerinde yayımlanan Fed'in para politikası kararlarına ışık tutan tutanaklar, piyasalarda belirsizliği artırarak güvenli liman olarak görülen altına olan talebi körükledi. Doların küresel çapta değer kaybetmesi ve jeopolitik risklerin devam etmesiyle birlikte, ONS altın fiyatı güçlü bir yükseliş ivmesi yakalarken, bu durum doğrudan gram altın ve diğer fiziki altın türlerinin fiyatlarına da yansıdı. Türk Lirası'nın döviz karşısındaki seyrinin de belirleyici olduğu bu ortamda, Kapalı Çarşı'da altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, fiyatların ne kadar yükseleceği veya düşeceği konusunda büyük bir merak içinde. Peki, 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte 20 Kasım Kapalı Çarşı gram altın fiyatları