Altın fiyatları düşüşe mi geçiyor? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları

Altın fiyatları canlı ve anlık grafik ekranı, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 2025 yılı boyunca altın, ABD’nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Altın fiyatları yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği ile yatırımcısının da odak noktasında yer alıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 9 Ekim Perşembe gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...