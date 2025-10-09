  1. Anasayfa
Altın fiyatları düşüşe mi geçiyor? Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları

Altın fiyatları canlı ve anlık grafik ekranı, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları neden yükseliyor? Rekor üstüne rekor kırıyor... Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları canlı ve anlık grafik ekranı, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatları neden yükseliyor? Rekor üstüne rekor kırıyor... Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar? İşte, 9 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları canlı ve anlık grafik ekranı, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 2025 yılı boyunca altın, ABD’nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Altın fiyatları yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği ile yatırımcısının da odak noktasında yer alıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 9 Ekim Perşembe gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 9 Ekim Perşembe günü yakından takip ediliyor. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi. Kaplan, "Altının 4.000 dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bu uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana %40'a yaklaşan yükselişi görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 9 Ekim alış - satış tablosu...

ONS ALTIN
Ons altın güne 4037 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4007 dolar, en yüksek de 4042 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4038 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5417 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5375 lira, en yüksek de 5421 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5417 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5685 liradan alınırken 5787 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
9.330,00
9.451,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
18.659,00
18.913,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
36.807,03
37.542,52

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
37.204,00
37.682,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
37.236,47
37.714,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
92.017,58
93.510,81

