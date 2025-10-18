Altın fiyatları çıldırdı: Kapalıçarşı'da kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar oluştu!

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Altına yönelik talep o kadar arttı ki, birçok kuyumcuda gram altın tükendi. İstanbul Altın Rafinerisi'ne yapılan operasyon sonrası üretimin aksaması, piyasadaki sıkışıklığı daha da derinleştirdi. Bazı kuyumcular sadece bilezik ve takı satışı yaparken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satışlarını durdurdu. Kapalıçarşı'da kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Benzer tablo Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde de görülüyor.