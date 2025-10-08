Altın fiyatları çıldırdı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe hızlı başladı. Kapalı çarşı gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın, hem küresel ekonomik belirsizlikler hem de yurt içindeki döviz kuru hareketliliğinin etkisiyle 8 Ekim 2025 Çarşamba sabahı yükselişini sürdürüyor. Türk Lirası cinsinden tüm altın türleri, Çeyrek Altın'dan Cumhuriyet Altını'na kadar yükseliş trendini koruyor. Yastık altındaki birikimlerini veya güncel yatırım kararlarını yönlendirmek isteyen vatandaşlar, "Bugün 1 gram altın ne kadar?" sorusunun cevabını yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda ve yurt içinde yatırımcının güvenli limanı altın talep görmeye devam ediyor. Peki, bugün 1 gram altın kaç TL? 8 Ekim çeyrek altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı'dan anlık verilere kadar tüm altın fiyatları canlı tablosu ve detaylı analiz!