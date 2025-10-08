  1. Anasayfa
  Altın fiyatları çıldırdı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları çıldırdı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 8 Ekim 2025 Çarşamba Kapalı Çarşıdaki güncel gram altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 8 Ekim 2025 Çarşamba Kapalı Çarşıdaki güncel gram altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 8 Ekim 2025 Çarşamba gününe hızlı başladı. Kapalı çarşı gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın, hem küresel ekonomik belirsizlikler hem de yurt içindeki döviz kuru hareketliliğinin etkisiyle 8 Ekim 2025 Çarşamba sabahı yükselişini sürdürüyor. Türk Lirası cinsinden tüm altın türleri, Çeyrek Altın'dan Cumhuriyet Altını'na kadar yükseliş trendini koruyor. Yastık altındaki birikimlerini veya güncel yatırım kararlarını yönlendirmek isteyen vatandaşlar, "Bugün 1 gram altın ne kadar?" sorusunun cevabını yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda ve yurt içinde yatırımcının güvenli limanı altın talep görmeye devam ediyor. Peki, bugün 1 gram altın kaç TL? 8 Ekim çeyrek altın ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı'dan anlık verilere kadar tüm altın fiyatları canlı tablosu ve detaylı analiz!

Altın fiyatları 8 Ekim 2025… Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon baskıları altında her zamanki gibi yatırımcıların radarında olmayı sürdürüyor. Özellikle 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle sabah saatlerinden itibaren Kapalı Çarşı'da yaşanan hareketlilik, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın gibi popüler yatırım araçlarının alış-satış fiyatlarını yeniden şekillendirirken, yerli ve yabancı piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle hafif bir yukarı yönlü ivme kazandı. Kapalı Çarşı'nın geleneksel canlılığıyla birleşen bu dinamik ortamda, bugün 1 gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve diğer türlerin en taze verileri, yatırım kararlarınızı şekillendirmek için kritik öneme sahip. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.391,05

Satış: 5.391,72

ÇEYREK ALTIN FİYATI 8 EKİM 2025
Alış: 9.157,00

Satış: 9.244,00

ONS ALTIN FİYATI 8 EKİM 2025
Alış 4.019,01 Dolar

Satış: 4.019,45 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 8 EKİM 2025
Alış: 36.515,00 TL

Satış: 36.858,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2025
Kapalı çarşı gram altın fiyatı

Alış: 5587 TL

Satış: 5671 TL

