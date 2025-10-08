Altın fiyatları çıldırdı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 8 Ekim 2025… Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve enflasyon baskıları altında her zamanki gibi yatırımcıların radarında olmayı sürdürüyor. Özellikle 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle sabah saatlerinden itibaren Kapalı Çarşı'da yaşanan hareketlilik, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın gibi popüler yatırım araçlarının alış-satış fiyatlarını yeniden şekillendirirken, yerli ve yabancı piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle hafif bir yukarı yönlü ivme kazandı. Kapalı Çarşı'nın geleneksel canlılığıyla birleşen bu dinamik ortamda, bugün 1 gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve diğer türlerin en taze verileri, yatırım kararlarınızı şekillendirmek için kritik öneme sahip. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?