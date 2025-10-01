Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Ekim 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. ABD’de olası hükümet kapanması endişesi ve faiz indirim beklentilerinin artmasıyla pazartesi günkü yükselişini uzatarak dün sabaha yeni bir rekorla başlayan külçe altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 871,64 dolara çıkarak, önceki zirvelerinin de üzerini gördü. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 1 Ekim Çarşamba gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...