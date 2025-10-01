  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Yayınlanma:
Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Ekim 2025 tarihinde ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 1 110

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Ekim 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. ABD’de olası hükümet kapanması endişesi ve faiz indirim beklentilerinin artmasıyla pazartesi günkü yükselişini uzatarak dün sabaha yeni bir rekorla başlayan külçe altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 871,64 dolara çıkarak, önceki zirvelerinin de üzerini gördü. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 1 Ekim Çarşamba gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 2 210

Altın fiyatları 1 Ekim Çarşamba günü yakından takip ediliyor. JKüresel yatırım bankası UBS, altın piyasasında yaşanan hareketliliği ve gelecek beklentilerini güncellediği son analiz notunu yayımladı. Bankanın analistleri, altın piyasasının ‘boğa senaryosu’na geçtiğini belirterek, ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ekim alış - satış tablosu...

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 3 310

ONS ALTIN
Ons altın güne 3857 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3855 dolar, en yüksek de 3875 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3859 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 4 410

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 5159 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5155 lira, en yüksek de 5180 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 5163 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 5227 liradan alınırken 5293 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 5 510

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
8.565,00
8.631,00

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 6 610

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
17.131,00
17.272,00

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 7 710

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
33.425,82
34.088,00

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 8 810

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
34.156,00
34.412,00

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 9 910

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
34.188,47
34.444,95

Altın fiyatları ayın ilk gününde ne kadar, altında düşüş sürecek mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 10 1010

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
83.564,54
84.906,31

HABERE YORUM KAT