Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 16 Ekim 2025 Perşembe gününe hızlı başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artmasıyla altın, 16 Ekim 2025 Perşembe gününe rekor seviyelerden ilerlemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı kritik psikolojik sınırları aşarak tarihi zirvesini yenilerken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını yatırımcısının da yüzünü güldürdü. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın gibi popüler yatırım enstrümanlarının alış ve satış fiyatları, günlük piyasa dalgalanmalarına göre şekillenirken, bu veriler yatırımcıların alım-satım stratejilerini belirlemede hayati rol oynuyor. Yatırımcıların ve birikimini altında tutanların gözü Kapalı Çarşı'dan gelen anlık alış-satış rakamlarında. Dolar/TL kurundaki hareketlilik ve uluslararası ONS altının seyri, iç piyasadaki fiyatlamaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 16 Ekim 2025!