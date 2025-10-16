  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın dur durak bilmiyor:Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artmasıyla altın, 16 Ekim 2025 Perşembe rekor seviyeye çıktı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 18

ltın dur durak bilmiyor:Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artmasıyla altın, 16 Ekim 2025 Perşembe rekor seviyeye çıktı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 16 Ekim 2025 Perşembe gününe hızlı başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artmasıyla altın, 16 Ekim 2025 Perşembe gününe rekor seviyelerden ilerlemeye devam ediyor. Gram altın fiyatı kritik psikolojik sınırları aşarak tarihi zirvesini yenilerken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını yatırımcısının da yüzünü güldürdü. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın gibi popüler yatırım enstrümanlarının alış ve satış fiyatları, günlük piyasa dalgalanmalarına göre şekillenirken, bu veriler yatırımcıların alım-satım stratejilerini belirlemede hayati rol oynuyor. Yatırımcıların ve birikimini altında tutanların gözü Kapalı Çarşı'dan gelen anlık alış-satış rakamlarında. Dolar/TL kurundaki hareketlilik ve uluslararası ONS altının seyri, iç piyasadaki fiyatlamaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları 16 Ekim 2025!

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 28

16 Ekim 2025 Perşembe sabahı itibarıyla gram altın fiyatı güncellendi. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) olası faiz politikaları, jeopolitik riskler ve küresel enflasyon endişelerinin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Özellikle gram altın, haftaya başlayan güçlü yükselişini sürdürerek yeni bir rekor kırarken, Kapalı Çarşı'daki kuyumcular da yoğun bir gün geçiriyor. Altın yatırımcıları "Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt ararken, bu güçlü yükseliş trendinin ne kadar süreceği merak konusu. Güvenilir bir yatırım aracı olma özelliğini bir kez daha kanıtlayan altın, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyenler için cazibesini koruyor. İşte Kapalı Çarşı canlı ve anlık verilerle, 16 Ekim 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları tablosu!

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 38

ALTINDAN YENİ REKOR
Altın fiyatları 16 Ekim 2025 perşembe günü üst üste beşinci işlem gününde de yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden alevlenmesi, ABD federal hükümetinin kapanması ve artan faiz indirimi beklentileri, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Uluslararası spot altın fiyatı, yüzde 0,8 artışla ons başına 4 bin 242 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 değer kazanarak 4 bin 253,70 dolara yükseldi. Sabah saat 07.00 itibarıyla ons altın 4 bin 238 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 48

ALTIN FİYATLARI 16 EKİM 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.658,08

Satış: 5.658,81

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 58

ÇEYREK ALTIN FİYATI 16 EKİM 2025
Alış: 9.518,00

Satış: 9.601,00

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 68

ONS ALTIN FİYATI 16 EKİM 2025
Alış 4.214,24 Dolar

Satış: 4.214,71 Dolar

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 78

CUMHURİYET ALTINI 16 EKİM 2025
Alış: 37.955,00 TL

Satış: 38.226,00 TL

Altın dur durak bilmiyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? 8 88

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 16 EKİM 2025
Kapalı çarşı gram altın fiyatı

Alış: 5851 TL

Satış: 5929 TL

HABERE YORUM KAT