Altın çıkmaya devam edecek mi?... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 29 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Gram altın ABD’den gelecek ekonomik veriler öncesinde tarihi zirvesini gördü. ABD büyüme ve işsizlik verileri sonrası ise altın fiyatları rekora yakın seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 29 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...