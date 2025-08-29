Altın çıkmaya devam edecek mi?... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar?
Yayınlanma:
29 Ağustos 2025 09:38
ABD’den gelen ekonomik veriler altın tarihi zirveye taşımaya devam ediyor... Altın yatırımcısı merak ediyor, altın fiyatları çıkmaya devam edecek mi?... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın ne kadar?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 29 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Gram altın ABD’den gelecek ekonomik veriler öncesinde tarihi zirvesini gördü. ABD büyüme ve işsizlik verileri sonrası ise altın fiyatları rekora yakın seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 29 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
ONS ALTIN Ons altın güne 3416 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3408 dolar, en yüksek de 3417 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3409 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Gram altın güne 4513 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4509 lira, en yüksek de 4521 lira seviyesi görüldü.
Şu sıralar gram altın 4514 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4476 liradan alınırken 4534 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 7.340,00 7.404,00
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 14.681,00 14.808,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 28.763,82 29.323,73
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 29.272,00 29.480,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 29.304,47 29.512,95
ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 71.909,55 73.039,46