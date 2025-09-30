  1. Anasayfa
  Altın ayın son gününde yine tırmanışta: Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın ayın son gününde yine tırmanışta: Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın ayın son gününde yine tırmanışta: Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın ayın son gününde yine tırmanışta: Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın ayın son gününde yine tırmanışta: Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 30 Eylül 2025 ayın son günü dikkatle takip ediliyor. Eylül ayının kapanış gününde, küresel piyasalar ve yurt içi ekonomik gelişmeler ışığında altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Hem yatırımcıların hem de bireysel alıcıların gözü, geleneksel altın ticareti merkezi Kapalı Çarşı'da. Son dakika verilerine göre gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ONS altın fiyatları alış-satış rakamları belli oldu. Fed'in faiz politikaları ve Orta Doğu'daki gerilimlerin altın talebini daha da artırabileceğini öngörüyor. Eylül ayını bitirirken, altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Yatırımcılar, gram altın başta olmak üzere diğer ziynet altınlarında gözlenen anlık değişimleri yakından izliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

30 Eylül gram altın fiyatı

30 Eylül gram altın fiyatı ayın son gününde de dikkatle izleniyor. Piyasaların yakından takip ettiği, güvenli liman olarak bilinen altın, Eylül ayının son işlem gününe girerken yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 30 Eylül 2025 Salı günü, küresel ekonomiye dair haber akışları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki jeopolitik gerilimler, altın fiyatlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Özellikle Türkiye'de altının kalbi sayılan Kapalı Çarşı gram altın fiyatları, hem anlık alım-satım kararları için hem de uzun vadeli yatırım stratejilerini belirlemek için hayati önem taşıyor. Peki, ayın son gününde 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve küresel piyasaların referansı ONS altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 30 Eylül 2025 tarihli en güncel ve detaylı alış-satış fiyatları tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL 2025

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.163,77

Satış: 5.164,30

ÇEYREK ALTIN FİYATI 30 EYLÜL 2025

ÇEYREK ALTIN FİYATI 30 EYLÜL 2025
Alış: 8.581,00

Satış: 8.648,00

ONS ALTIN FİYATI 30 EYLÜL 2025

ONS ALTIN FİYATI 30 EYLÜL 2025
Alış 3.865,20 Dolar

Satış: 3.865,72 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 30 EYLÜL 2025

CUMHURİYET ALTINI 30 EYLÜL 2025
Alış: 34.220,00 TL

Satış: 34.481,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL 2025

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 EYLÜL 2025
Kapalı çarşı gram altın fiyatı

Alış: 5242 TL

Satış: 5310 TL

