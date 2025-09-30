Altın ayın son gününde yine tırmanışta: Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 30 Eylül 2025 ayın son günü dikkatle takip ediliyor. Eylül ayının kapanış gününde, küresel piyasalar ve yurt içi ekonomik gelişmeler ışığında altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Hem yatırımcıların hem de bireysel alıcıların gözü, geleneksel altın ticareti merkezi Kapalı Çarşı'da. Son dakika verilerine göre gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ONS altın fiyatları alış-satış rakamları belli oldu. Fed'in faiz politikaları ve Orta Doğu'daki gerilimlerin altın talebini daha da artırabileceğini öngörüyor. Eylül ayını bitirirken, altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Yatırımcılar, gram altın başta olmak üzere diğer ziynet altınlarında gözlenen anlık değişimleri yakından izliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları