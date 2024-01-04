Almanya’ya Gitmek İsteyene İyi Haber! Artık Göçmen Olmak Daha Kolay

18 Kasım 2023, Almanya'nın iş gücü açığını kapatmak için geliştirdiği yeni göç yasasının ilk aşamasıdır. Nitekim İş Gücü Yasası, Almanya'ya çalışmak için Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelme şartını kaldırdı. Başka bir deyişle, bu noktada Türk vatandaşları için de bir fırsat doğmuştu.

Yeni Göç Yasası Geliyor

Yeni göç yasası, Almanca bilmenin gerekliliğini kaldırırken, iş başvurusunda bulunmak için gereken maaş sınırlarını da belirledi. Yeni yasa ayrıca, Almanya'da kalifiye iş gücünün düşük olduğu mesleklerin türleri de genişletildi ve yalnızca eğitim alan alanda çalışma zorunluluğu devre dışı kaldı.Almanya Nitelikli Göç Yasası'nın ikinci ve üçüncü aşamaları yeni yılla birlikte yürürlüğe giriyor.

Almanya'da iş bulmak için büyük bir bürokratik engel olan diplomaların tanınması koşulu, yeni düzenleme ile ortadan kaldırılıyor.

Bir kişinin çalıştığı alanda kalifiye olması durumunda diploma şartı aranmayacaktır. Mesleki sertifikası olanlar ve meslek yüksek okulu diploması sahipleri eşit değildir. Bilişim mezunları da bu koşulları karşılayabilir.

1 Haziran 2024'te başlayacak olan puan bazlı 'Fırsat Kartı' sistemi, sürecin üçüncü ve son aşamasıdır. Fırsat Kart sahibi olanlar, bir yıl boyunca iş aramak için Almanya'ya gidebilirler. Fırsat Kart sahibi olmak isteyenler, Almanya'daki masraflarını ödeyebileceklerini göstermelidir.