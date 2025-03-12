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Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler

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Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler
Türkiye son dönemlerde savunma sanayisi ile adından söz ettirirken insansız hava araçlarının yanında insanlı Milli savaş uçağı KAAN ile tüm dünyada ilgi odağı olurken arka arkaya övgüler devam ederken daha şimdiden o ülkeler satın almak için sıraya girmiş durumda.
Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 1 111

Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi Kaan, ABD basınında mercek altına alındı. Amerikan basını Kaan'a başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden çok sayıda talep olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 2 211

ABD medyası Türkiye'nin geliştirilme aşamasında olan beşinci nesil milli savaş uçağı 'TUSAŞ Kaan'ı mercek altına aldı. Kaan'a başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda Orta Doğu ve Körfez ülkesinden ilgi olduğu dile getirilen analiz yazılarında “Kaan şimdiden çok sayıda ülkeden talep görüyor” yorumuna yer verildi.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 3 311

BAE VE SUUDİLER İLGİLENİYOR-

ABD'de Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin basındaki kalesi kabul edilen The National Interest (NI) yayın organı TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 2028 yılında hizmete girmesi planlanan beşinci nesil 'Kaan' savaş uçağını manşetine taşıdı.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 4 411

Yazıda 2030 yılından itibaren TSK envanterindeki F4 ve F-16 savaş uçaklarının yerini alması beklenen Kaan'a Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 5 511

Analiz yazısında birim başı maliyetinin 100 milyon dolar civarında olması beklenen Kaan için şu yorumlarda bulunuldu:

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 6 611

TÜM DÜNYADA BÜYÜYOR-

Türkiye tüm dünyada büyüyen bir savunma üreticisi durumuna geliyor. Zırhlı askeri personel araçlardan ana savaş tankına, alanında lider durumdaki insansız hava araçlarından diğer silah sistemlerine kadar Türkiye'nin savunma özel sektörü son derece dinamik. Türk savunma sanayii ayrıca insanlı savaş uçağına da odaklanmış durumda.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 7 711

Milli Muharip Uçak konsepti çerçevesinde yapımı sürdürülen Kaan savaş uçağı tüm hava koşullarında hava üstünlüğü sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Kaan ayrıca görünmez uçak segmentinde de yer alacak. BAE'deki uluslararası savunma fuarında boy gösteren Kaan şimdiden çok sayıda ülkeden talep görüyor. BAE ve Suudi Arabistan ise Kaan projesine katılmak istiyorlar.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 8 811

F-35'DEN HIZLI-

BAE'nin ABD ile F-35 alımına ilişkin anlaşması Çin ile olan ortaklıkları dolayısıyla Kongre'ye takılıyor. Suudi Arabistan da geçmişte F-35 almak istediyse de ABD'den beklediği onayı halen alabilmiş değil.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 9 911

Türkiye'nin Kaan hava platformu bu ihtiyaçlara cevap verebilir. Kaan'ın dron network ağına sahip olduğu, çok geniş mühimmat yelpazesi ve yer saldırı fonksiyonları ile donatılacağı ve F-35'den daha hızlı olacağı da ifade edilmekte.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 10 1011

FUARDA KAAN KONUŞULDU-

Diğer yandan ABD merkezli bir başka küresel savunma medya organı Breaking Defense de Körfez ülkelerinin Kaan projesine olan ilgisini mercek altına aldı. Analiz yazısında “Körfez ülkeleri projeye katılım için ciddi bir ilgi gösteriyorlar” yorumuna yer verildi.

Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler 11 1111

Yayın organı Suudi Arabistan'ın Türkiye'den 100 Kaan savaş uçağı almak istediğine ilişkin duyumların da BAE'deki fuarda dile getirildiğinin altını çizdi. Breaking Defense ayrıca Kaan'ın teslimatı tamamlandığında altıncı jenerasyon savaş uçağı özelliklerine sahip olacağını da vurguladı.

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