Türkiye'nin Milli savaş uçağı KAAN'ı Öve öve bitiremediler! O ülkeler daha şimdiden satın almak için sıraya girdiler

Türkiye son dönemlerde savunma sanayisi ile adından söz ettirirken insansız hava araçlarının yanında insanlı Milli savaş uçağı KAAN ile tüm dünyada ilgi odağı olurken arka arkaya övgüler devam ederken daha şimdiden o ülkeler satın almak için sıraya girmiş durumda.

1 11 Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi Kaan, ABD basınında mercek altına alındı. Amerikan basını Kaan'a başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden çok sayıda talep olduğunu dile getirdi. 2 11 ABD medyası Türkiye'nin geliştirilme aşamasında olan beşinci nesil milli savaş uçağı 'TUSAŞ Kaan'ı mercek altına aldı. Kaan'a başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda Orta Doğu ve Körfez ülkesinden ilgi olduğu dile getirilen analiz yazılarında “Kaan şimdiden çok sayıda ülkeden talep görüyor” yorumuna yer verildi. 3 11 BAE VE SUUDİLER İLGİLENİYOR- ABD'de Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin basındaki kalesi kabul edilen The National Interest (NI) yayın organı TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 2028 yılında hizmete girmesi planlanan beşinci nesil 'Kaan' savaş uçağını manşetine taşıdı. 4 11 Yazıda 2030 yılından itibaren TSK envanterindeki F4 ve F-16 savaş uçaklarının yerini alması beklenen Kaan'a Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda büyük ilgi gösterdiği ifade edildi. 5 11 Analiz yazısında birim başı maliyetinin 100 milyon dolar civarında olması beklenen Kaan için şu yorumlarda bulunuldu: 6 11 TÜM DÜNYADA BÜYÜYOR- Türkiye tüm dünyada büyüyen bir savunma üreticisi durumuna geliyor. Zırhlı askeri personel araçlardan ana savaş tankına, alanında lider durumdaki insansız hava araçlarından diğer silah sistemlerine kadar Türkiye'nin savunma özel sektörü son derece dinamik. Türk savunma sanayii ayrıca insanlı savaş uçağına da odaklanmış durumda. 7 11 Milli Muharip Uçak konsepti çerçevesinde yapımı sürdürülen Kaan savaş uçağı tüm hava koşullarında hava üstünlüğü sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Kaan ayrıca görünmez uçak segmentinde de yer alacak. BAE'deki uluslararası savunma fuarında boy gösteren Kaan şimdiden çok sayıda ülkeden talep görüyor. BAE ve Suudi Arabistan ise Kaan projesine katılmak istiyorlar. 8 11 F-35'DEN HIZLI- BAE'nin ABD ile F-35 alımına ilişkin anlaşması Çin ile olan ortaklıkları dolayısıyla Kongre'ye takılıyor. Suudi Arabistan da geçmişte F-35 almak istediyse de ABD'den beklediği onayı halen alabilmiş değil. 9 11 Türkiye'nin Kaan hava platformu bu ihtiyaçlara cevap verebilir. Kaan'ın dron network ağına sahip olduğu, çok geniş mühimmat yelpazesi ve yer saldırı fonksiyonları ile donatılacağı ve F-35'den daha hızlı olacağı da ifade edilmekte. 10 11 FUARDA KAAN KONUŞULDU- Diğer yandan ABD merkezli bir başka küresel savunma medya organı Breaking Defense de Körfez ülkelerinin Kaan projesine olan ilgisini mercek altına aldı. Analiz yazısında “Körfez ülkeleri projeye katılım için ciddi bir ilgi gösteriyorlar” yorumuna yer verildi. 11 11 Yayın organı Suudi Arabistan'ın Türkiye'den 100 Kaan savaş uçağı almak istediğine ilişkin duyumların da BAE'deki fuarda dile getirildiğinin altını çizdi. Breaking Defense ayrıca Kaan'ın teslimatı tamamlandığında altıncı jenerasyon savaş uçağı özelliklerine sahip olacağını da vurguladı.



