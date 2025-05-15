Akıl almaz plan gün yüzüne çıktı: Meğer eşi ve çocuklarını bayıltan itfaiyeci evi de kendi ateşe vermiş!

Akıl almaz plan gün yüzüne çıktı: Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri olan Turgay Gezgin, eşi ve çocuklarını eterle bayıltıp evi ateşe verdiği o kurkunç planın detayları ortaya çıktı...

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında geçtiğimiz 18 Mart günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesiİtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliğinde görev yapan Turgay Gezgin’e ait evde yangın çıktı.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında itfaiyeci Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti.

Haberi alan Turgay Gezgin, olay yerine geldiğinde baygınlık geçirip hastanelik oldu.

AİLESİNİ KAYBETTİĞİ GİBİ NİŞANLANDI!

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak şüpheli Turgay Ahmet Gezgin ve olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesinde hemşire olan F.T. isimli kadın 2 ay boyunca takibe alındı. Şüpheliler önceki gün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Turgay Gezgin, evinde yangın çıkartarak ailesini öldürmekle suçlandıktan sonra tutuklandı.

Haberin Devamı

OLAY GÜNÜ SEVGİLİSİNİ ARADI

Takvim'de yer alan haberde zanlının olay gününe dair detaylar ve zanlının korkunç planları yer aldı. Gezgin'in yangının çıktığı gün sevgilisi F.T. ile sık sık telefonla görüştüğü ve eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı tespit edildi.

15 GÜN ÖNCE KEDİ KURTARMIŞ

Polis, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığını öğrendi. Kaçağı hisseden evdeki kedinin ise Fatma Gezgin'in üstüne atlayıp uyandırdığı, gaz kokusunu alan kadının da çocuklarını uyandırıp, evden çıktığı ve zehirlenmekten kurtuldukları anlaşıldı. Çağrılan doğal gaz teknisyenin ise borunun kendiliğinden patlamadığını, çiviyle delindiğini söylediği ortaya çıktı.

EVDEKİLERİ ETERLE BAYILTIP YANGIN ÇIKARMIŞ

İtfaiyeci Turgay Gezgin'in yangından bir gün önce veterinere gidip, "Hayvanlara derin uyku veren ilaç istiyorum" diyerek eter alıp çocuklarını bayılttığı ve ardından evde yangın çıkardığı tespit edildi.

RAPORLU OLMASINA RAĞMEN İŞE GİTTİ

Öte yandan şahsın ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olmasına rağmen işe gittiği öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Gezgin'in 'işe gittim' demesine rağmen olaydan 9 dakika önce evden çıktığı kamera kayıtlarıyla da tespit edildi.

Turgay Gezgin'in bir yıldır ilişki yaşadığı F.T.'yle 11 Mayıs'ta nişan yaptığı anlaşıldı.

2015'TE 'KAHRAMAN İTFAİYECİ' OLARAK ANILMIŞTI

Turgay Ahmet Gezgin, 2015 yılında yine Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan bir ev yangınında, mahsur kalan yaşlı bir kadını dumandan etkilenmemesi için kendi oksijen maskesini vererek kurtarmasıyla büyük takdir toplamıştı. Olay sonrası fenalaşan Gezgin, bu fedakârlığıyla “kahraman itfaiyeci” olarak anılmış ve yerel basında geniş yer bulmuştu.

Altın dibe çakıldı? Altın daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar! 15 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

İBB su zammına doymuyor: İstanbul'da suya peş peşe zamlar devam ediyor

Dünya siyasetine Erdoğan damgası: 15 Mayıs 2025 gazete manşetleri