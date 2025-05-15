Altın dibe çakıldı? Altın daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar! 15 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

Günlerdir rekor üstüne rekor kıran sarı maden altın son günlerde fiyatlar gerilemeye başlarken, altın yatırımcıları bu durum karşısında Sarı madende sular duruluyor mu, fiyatlar daha da düşer mi diye merak etmeye başladı. Tüm bu gelişmeler ışığında altın fiyatları ne kadar gram ve çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 15 Mayıs 2025 güncel tüm altın fiyatları.

1 11 ABD ile Çin arasındaki tarife geriliminin hafifletilmesi yönündeki anlaşmanın yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirmesi güvenli liman altına satış getirmeye devam ediyor. 2 11 ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı gümrük tarifeleri üzerine Çin ile ABD yönetimi müzakere etmiş, Pazartesi günü anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Anlaşmaya göre 90 gün boyunca ABD Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerini yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin de 90 günlüğüne ABD'ye uyguladığı gümrük tarifelerini yüzde 125'ten yüzde 10'a indirmişti. ABD Başkanı Trump'ın 90 günün sonunda Çin ile kalıcı olarak anlaşmayı beklediğini açıklaması da altın üzerindeki baskıyı hafifletmişti. 3 11 Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'in "bekle ve gör" politikasını sürdüreceklerini açıklaması da piyasalar üzerinde önemli bir etken oldu. 4 11 İşte tüm bu gelişmeler doğrultusunda 15 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları 5 11 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.923,99 SATIŞ(TL) 3.924,46 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.961,07 -0,92 % 6 11 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 6.477,00 SATIŞ(TL) 6.538,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.613,00 -1,13 % 7 11 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 12.967,00 SATIŞ(TL) 13.088,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.226,00 -1,04 % 8 11 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 25.821,91 SATIŞ(TL) 26.325,56 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.650,95 -1,22 % 9 11 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 25.830,00 SATIŞ(TL) 26.032,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.331,00 -1,14 % 10 11 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.150,84 SATIŞ(USD) 3.151,11 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.177,29 -0,82 % 11 11 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 103.600,00 SATIŞ(USD) 103.650,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 104.850,00 -1,14 %



