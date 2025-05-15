Altın dibe çakıldı? Altın daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar! 15 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları
Altın dibe çakıldı? Altın daha da düşer mi? Gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar! 15 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları
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Günlerdir rekor üstüne rekor kıran sarı maden altın son günlerde fiyatlar gerilemeye başlarken, altın yatırımcıları bu durum karşısında Sarı madende sular duruluyor mu, fiyatlar daha da düşer mi diye merak etmeye başladı. Tüm bu gelişmeler ışığında altın fiyatları ne kadar gram ve çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 15 Mayıs 2025 güncel tüm altın fiyatları.