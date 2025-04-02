Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek!

Bayram sonrası akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzin litre fiyatına 3 Nisan 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ancak piyasaların kapalı olması nedeniyle henüz yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte, sürücüler arka arkaya gelen zamlarla sarsıldı.