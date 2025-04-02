Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek!

TEPKİLER BÜYÜYOR
Özellikle bayram trafiği sonrası dönüş yoluna çıkan sürücüler, zam haberini büyük tepkiyle karşıladı. Sosyal medyada, “yılın ilk üç ayında 10’dan fazla fiyat artışı” yaşandığını hatırlatan kullanıcılar, akaryakıt fiyatlarının artık temel geçim kalemlerinden biri haline geldiğini vurguladı.
Sektör kaynakları, artışların döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtirken, akaryakıt zammının taşıma ve gıda fiyatlarına da yansıması bekleniyor.