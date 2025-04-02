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Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek!

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Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek!
Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! İşte, zam oranları...
Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 1 110

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! İşte, zam oranları...

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 2 210

Bayram sonrası akaryakıt zamları hız kesmeden devam ediyor. Benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta gelen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL’yi buluyor. Yeni fiyatlarla İstanbul’da benzinin litresi 48 TL’yi aşacak.

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 3 310

Bayram sonrası akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzin litre fiyatına 3 Nisan 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacağı kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ancak piyasaların kapalı olması nedeniyle henüz yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte, sürücüler arka arkaya gelen zamlarla sarsıldı.

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 4 410

Akaryakıta gelen bu son zam, 2 Nisan itibarıyla yürürlükte olan fiyatlara henüz yansımamış olan önceki artışla birleştiğinde, benzine toplamda yaklaşık 2,5 TL'lik bir zam anlamına geliyor.

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 5 510

Geçtiğimiz hafta diğer yakıt türlerine de zam yapılmıştı:

Benzin: +1,51 TL

Motorin: +1,42 TL

LPG (Otogaz): +65 kuruş

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 6 610

GÜNCEL FİYATLAR (3 NİSAN 2025 ÖNCESİ)

Şehir

Benzin (TL/LT)

Motorin (TL/LT)

LPG (TL/LT)

İstanbul

46,72 TL

46,83 TL

28,19 TL

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 7 710

Ankara

47,29 TL

47,57 TL

28,09 TL

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 8 810

İzmir

47,63 TL

47,92 TL

28,64 TL

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 9 910

Yeni zam sonrası benzin fiyatının İstanbul'da 48 TL'yi, İzmir'de ise 49 TL'yi aşması bekleniyor.

Akaryakıta zam üstüne zam: Tabela yarın değişecek! 10 1010

TEPKİLER BÜYÜYOR

Özellikle bayram trafiği sonrası dönüş yoluna çıkan sürücüler, zam haberini büyük tepkiyle karşıladı. Sosyal medyada, “yılın ilk üç ayında 10’dan fazla fiyat artışı” yaşandığını hatırlatan kullanıcılar, akaryakıt fiyatlarının artık temel geçim kalemlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Sektör kaynakları, artışların döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtirken, akaryakıt zammının taşıma ve gıda fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

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