Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam: O illerde motorin 60 TL'yi geçti!

İSTANBUL'DA MOTORİN 57 LİRA 55 KURUŞA YÜKSELDİ

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 58 lira 57 kuruştan satılıyor.

Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları indirim veya zam ile değişiyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zammın ardından motorin fiyatları yeniden değişti. Peki 7 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...