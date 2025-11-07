  1. Anasayfa
Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam: O illerde motorin 60 TL'yi geçti!

Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam: O illerde motorin 60 TL'yi geçti!
Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam! Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı. O illerde motorin 60 TL'yi geçti: İşte, 7 Kasım 2025 Cuma tabeladaki güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam! Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı. O illerde motorin 60 TL'yi geçti: İşte, 7 Kasım 2025 Cuma tabeladaki güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, gece yarısı motorine 2 lira 7 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 58 lira 57 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, dün gece yarısı motorine 2 lira 7 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN 57 LİRA 55 KURUŞA YÜKSELDİ

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 58 lira 57 kuruştan satılıyor.

Beklenen akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları indirim veya zam ile değişiyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki güncel durum ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gelen zammın ardından motorin fiyatları yeniden değişti. Peki 7 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta motorine 3 TL'lik zam gelmiş ardından benzine 1 TL 14 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek zam ise yeniden geldi. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelası değişti.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Buna göre, motorine 2 TL 7 kuruş zam yapıldı. Böylece, motorin fiyatları bazı şehirlerde 60 TL'ye dayandı.

MOTORİN 10 ŞEHİRDE 60 TL'Yİ GEÇTİ

Bazı akaryakıt istasyonlarında ise motorin fiyatı 60 TL'yi geçti. 60 TL'yi geçen şehirler ise şu şekilde:

Bingöl: 60.02 TL

Bitlis: 60.12 TL

Elazığ: 60.10 TL

Hakkari: 60.12 TL

Mardin: 60 TL

Muş: 60.03 TL

Siirt: 60.03 TL

Şırnak: 60.08 TL

Tunceli: 60 TL

Van: 60.04 TL

Gece yarısı pompaya yansıyan zammın ardından güncel akaryakıt tabelası da merak ediliyor. Peki, 7 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

Motorin litre fiyatı: 57.55 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.5 TL

Motorin litre fiyatı: 57.43 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54.57 TL

Motorin litre fiyatı: 58.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 58.94 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

