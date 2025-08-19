Ak Parti'ye transfer yağmuru: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından biri büyükşehir 4 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılabileceği iddia ediliyor...

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması sonrası, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de geçiş ihtimali konuşuluyor. Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ile Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın da AK Parti'ye katılabileceği iddia ediliyor.

CHP'li belediyelerle ilgili tartışma yaratan transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılması, siyasi kulisleri hareketlendirdi.

YENİ GEÇİŞLER GÜNDEMDE

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 74 yıl sonra CHP'ye Kütahya'da seçim kazandıran Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin de AK Parti'ye geçiş ihtimali yüksek görülüyor. Ayrıca bağımsız Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ve Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın da benzer yönde bir adım atabileceği belirtiliyor.

"ÇOK TALEP VAR, ELEME YAPIYORUZ"

AK Partili kaynaklar, partiye katılım süreçlerinde seçici davranıldığını belirterek, "Çok talep var ama biz eleyerek kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. Partililer ayrıca, "Zaten sağdan aday göstererek kazandılar. Biz adaylarımızı geri alıyoruz" sözleriyle gelişmeleri değerlendirdi.

AK PARTİ KATILIMLARDAN MEMNUN

AK Parti içerisinde bu katılımların "moral ve motivasyon" açısından önemli olduğunu savunuluyor. Bu yaklaşıma göre, özellikle büyükşehirlerde kaybedilen seçimlerin ardından taşradan gelecek destek, partinin moralini yükseltecek ve kamuoyuna "dağılma yok, güçlenme var" mesajı verecek.

