AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e gönderme: Cuntacı görmek istiyorsanız, geçmişinize bakacaksınız! İşte, o önemli açıklamalar...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları:

''TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katliam sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici.

'BAHÇELİ HASTA YATAĞINDA DA TAKİPTEYDİ'

Sayın Bahçeli geçtiğimiz hafta istirahati sonrası göreve başladı. Kendilerine tekrardan sağlık, sıhhat dileklerimizi arzu ediyoruz. İyileşme sürecinde de o sürecin yoğunluğu içerisinde bile terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyetini, iyileşme sürecin hasta yatağından bile o derece güçlü bir şekilde, sahiplenerek bütün hassasiyetleri en ince ayrıntısına kadar takip ederek sürece dönük olarak hep hassasiyeti hem de bu sürecin gündemde tutulmasına dair değerlendirmelerini paylaşması çok kıymetliydi.

Yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye hedefinin herhangi bir yol kazasına uğramadan hedefine ulaşabilmesi için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı.

Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ifade etmişlerdir.

'SIFIR ATIK GÜÇLÜ YANKILAR BULDU'

Dünyanın önemli gündemlerinden birisi dünyanın yaşanabilir bir yer olmakla ilgili karşı karşıya kaldığı tehditler. Son 100 yılda insan eli ile dünyaya verilen zarar belki bin yıl boyunca verilmedi. Bazı konularda dünyayı geri dönülemez bir noktaya getirdiğini gösteriyor. Bugün verilen sanayileşme ile kapitalizm ile aşırı kar hırsıyla verilen zararın önüne geçilmesi için dünyada önemli inisiyatifler gündeme geliyor. Ülkemizde en önemli inisiyatif sınıf atık inisiyatifidir. Hem New York’taki toplantılarda hem BM süreçlerinde son derece güçlü yankılar buldu.

ÖZGÜR ÖZEL’E ‘CUNTA’ TEPKİSİ

Hiçbir şekilde bu vatandaşımız tarafından kabul görmemiştir. CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir. En son olarak büyük bir demokrasi siyaset hatası yaparak Özgür Özel hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek birtakım ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Bu etiketlemeyi yaparken kendi zihnindeki, kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar.

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Hükümetimize dönük olarak Cunta yönetimi ifadesi kullanılması CHP yönetiminden seçilmiş iradeye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Madem bu cunta yönetimi bahsini açıyor. O zaman bu konuya eğilmekte fayda var. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında destek vermiştir. Cuntacı görmek istiyorsanız, geçmişinize bakacaksınız...''

Hükümetimize dönük olarak Cunta yönetimi ifadesi kullanılması CHP yönetiminden seçilmiş iradeye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Madem bu cunta yönetimi bahsini açıyor. O zaman bu konuya eğilmekte fayda var. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında destek vermiştir.

Sadece Cumhurbaşkanımıza dönük değil bizden önce güçlü halk iradesi ile seçilmiş bütün yönetimlere karşı CHP’nin yazılımlarının normal çıktısını bundan ibarettir. Millet iradesi ile kavgalı bir yazılımdır. Şimdi bu göreve başladığı dönemlerde de Özgür Özel normalleşmeden bahsetti, normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara dilekçe yazmaktan ibarettir. Dışarıdaki odaklara Türkiye’yi şikayet etmekten ibaretti.

Temel mesele CHP’nin kendisinde olan sıfatları başkasına yapıştırmaya çalışması, başkalarının sıfatlarını Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde engellemeye çalışmasından ibarettir. Hukuki karşılığı da partimiz tarafından verilecektir.

‘CHP TARİHİNDE GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL’

Bugün gösterilen performans açısından baktığımızda siz milli irade ile seçilmiş hükümetimize karşı bu ifadeyi kullanıyor ama kendisi hayal kırıklığına uğradım diyerekten tutup yabancı odaklardan kendilerine sahip çıkılması için siyasi dilekçe yazmaya devam ediyor. Bu trajik durumdur biz rakibimizin bu hale düşmesini istemeyiz. CHP tarihinde görülmüş şey değildir. Bütün vatandaşlarımızı incitmektedir.

‘SAHTE SİYASET YAPANLARA CEVABIMIZI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Biz siyasi olarak bütün faaliyetlere cevap verdik. AK Partimizin bütün siyasi hayatı, hikayesi devlet hayatına ve millet hayatına çökmüş cuntaların tasfiyesinden ibarettir. Şimdi de bu şekilde kendi durumlarını örtbas etmek için kamuoyunda cevap veremedikleri sorulardan kaçmak için sahte siyaset yapanlara cevabımızı vermeye devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

CHP'NİN ANTALYA DİPLOMASI FORUMU İDDİASI

Bu gerçekten CHP'deki iddialar konusunda bu kadar çürük temelde siyaset inşa etmeye çalışmaları ibret verici. Antalya Diplomasi Forumu yapılacak, bir tek kişi gelmeyeceğini ifade etti. Herhangi bir şekilde Türkiye ile teması kesme gibi bir durum yok. Türkiye her zaman en çok randevu talep edilen ülkedir. AB, Türkiye ile ilgili bir yere saplanmışlar ve hep aynı konuları konuşuyorlar. Biz de diyoruz ki, "Fasılları açalım, gereğini yerine getirmiyorsak, kapatırsınız". Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi genişleme konusundaki vizyonsuzlukları yüzündendir. Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili kısır döngüye girme sebepleri vizyonsuzlukla ilgilidir. Genişlemeden sorumlu komiser Türkiye'ye gelip derdini anlatabilirdi.

"DIŞARIDAN YARDIM TALEP EDEN KİŞİ ÖZEL'DİR"

Bugün dışarıdan yardım talep eden kişi CHP’nin genel başkanıdır. Bu tartışmayı örtmek için uyduruk iddiaya sarılıyor. Arkasına bir dayanak koy deseniz söyleyeceği hiçbir şey yok. Halbuki dış dünyadakiler, yardım bekledikleri kendisine sahip çıkmadığı için hayal kırıklığına uğradım diyen Özgür Özel.