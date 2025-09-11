AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tehditlerine kudretli cevap verecek güçteyiz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısına ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu...

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İSRAİL BARIŞ SÜRECİNE SALDIRDI"

1. maddemiz Gazze gündemidir. Eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte orada bombalanan, ölen çocuklara dikkat çekmek için Gazzeli çocukların insanlık trajedisine dikkat çekmek için gençlik kollarımız bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gelinen nokta soykırım şebekesinin, başından beri söylüyoruz, 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diye konuşuyoruz, onları çok zor duruma düşürecek diye. Bu saldırganlık Suriye, Lübnan, İran, Yemen'e yayıldığı gibi son olarak dost, kardeş ülke Katar'a saldırı gerçekleşmiştir.

İsrail saldırganlığı Katar'a da sıçradı. Haftalardır Hamas'ın barışa yanaşmadığı söyleniyordu. Halbuki Hamas heyeti bir toplantı kararı almıştı. Bu toplantı doğrudan barış üzerine yapılan bu toplantıyı İsrail, Katar'da hedef aldı. İsrail ateşkesi yok etmek için vurdu, müzakere heyetini sinsice tuzağa düşürdüler. Bu soykırım şebekesinin hiç bir kural tanımadığını bir kere daha gördük.

Netanyahu durdurulmadan diğer konular konuşulamaz. İsrail, Gazze'ye doğru yola çıkan Sumud filosuna da iki kez saldırdı. İnsanlığın yararına olacak her şeye karşı saldırı halinde olduklarını görüyoruz.

"AK PARTİ'YE KATILIM SÜRECEK"

Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılım sürecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyet ile yürütüyoruz. Cumhur ittifakı olarak bu iradeyi canlı tutuyor ve gereken çalışmaları yapıyoruz. Sabotajları da bütünüyle takip ediyoruz. Birilerinin PKK'nın feshi dışında bir gündeme kaydırmaya çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Gündem silah bırakılması, silahların yakılmasıdır. Odak bellidir, gündem bellidir. Bir devlet politikası olarak ilgili kurumlar üzerine düşeni yapmaktadır. Yapılmak istenileni de görüyoruz. Silah bırakma sürecini saptırmaya dönük yaklaşımları yakından takip ediyoruz. Bunlara dönük yapılacak değerlendirmeler vardır ama esas mesele polemiklerle vakit kaybetmemektir. Odak kaybına izin vermeyeceğiz. Terörsüz sürecini hassasiyetle sürdürüyoruz. Yön saptırmaları takip ediyoruz.

Türkiye milli güvenlik politikalarından vazgeçiş değildir. Terör devletçikleri oluşturmak isteyen ülkelerin bir takım karanlık merkezlerin faaliyetlerini de görüyoruz. Ajandamızı net tutarak, siyasi dilimizi bu enfeksiyonlardan koruyarak cevap vereceğiz.

KATAR'DAN SONRA TÜRKİYE'YE YAPILAN TEHDİTLERE CEVAP

Türkiye'ye şurası saldıracak burası saldıracak gibi gündemleri dikkate almamak lazım. Türkiye kudretli bir ülkedir. Şu gazeteci bu gazeteci bir şey söylemiş; bunları değerlendirmek bile zaman kaybı. Bu kişilere gerektiğinden fazla alan almak gibi sonuç doğuruyor.

Türkiye Cumhuriyeti hiç kimsenin düşmanı değil. Terörle mücadelesini bütün dünya biliyor. Bazı ülkelerden gelen tehditlerin bizim yararımızda hiçbir hükmü yoktur. Bu şer şebekelerinden bizi övmesi halinde bizim için alaydır. Anca bizi överlerse 'ne hata yaptık' diye alarm durumuna geçeriz. Şurası hedef gösterildi gibi konuları konuşmak yerine, soykırım şebekelerinin attığı adımları konuşmak daha doğru olacaktır. Tarih boyunca ülkemiz bir çok kere tehdit edildi. Bu tehditlere verilen en güzel cevaplardan biri de Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün 'Geldikleri gibi giderler' sözüdür. Bir diğeri ise Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansız gelebiliriz' sözdür. Türkiye kudretli cevap verebilecek güçtedir.

CHP'NİN KURULTAY DAVASI

Şimdiye kadar yaptığımız çağrılara rağmen, hatta sağduyulu bazı CHP'lilerin çağrısına rağmen Özgür Özel bu meseleyle yüzleşmekten geri duruyor. Meseleyi de kendileri ile AK Parti arasında bir süreçmiş gibi davranıyorlar. Sayın Özel diyor ki, AK Parti bizi karıştırmaya çalışıyor. Suçlayan da suçlanan da CHP'li. Biz bunun hiçbir tarafında yokuz.

Bir takım skandallarla bir takım usulsüzlüklerle hareket ettiklerini söylediler. Bu iddialarla ilgili olarak CHP'de belediye başkanlığı yapmış kişiler suç duyurusunda bulundular. Bu mesele CHP içindeki tartışmalarla ortaya çıktı. Bu iddiaları biz CHP'lilerden duyduk. Bunlar ortaya çıktıktan sonra CHP'lier gidip yargıya başvurdu ve bu süreçleri inceledi. Yargıya zemin teşkil eden konular CHP'lilerin suç duyurusu ile ortaya çıkan konular. Burada hiçbir AK Partilinin şikayeti yok.

Sizin il başkanlarınız, yöneticileriniz diyor ki çürüme var, yolsuzluk var diyor. Bunu önünüze alıp tartışacaksınız.

CHP'li arkadaşlarınız tarafından dile getirilenlerle ilgili ne diyorsunuz, bir şey söyleyin. Bunun hiçbir tarafında biz yokuz. Meseleyi doğru yere koyalım. En büyük haksızlık milletimize yapılıyor: CHP siyaset kurumunun kendi arkadaşları tarafından dile getirilen kirlilikle mücadele edeceğine vatandaşı sokağa çağırıyor. Bir grup usulsüzlük yapmışsa bu sivil siyasetin güvenliğini tehlikeye atan bir durumdur. Siyasetin güvenliği memlekette en başta gelen konulardan biridir.

Partilerin içinin yozlaştırılarak tehdit edilmesine müsaade etmemeliyiz. CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da haksızlık yapılıyor.

Kendi meselenizi halletmemişsiniz, beceriksizliğinizi vatandaşı sokağa çağırarak örtbas etmeye çalışıyorsunuz.

