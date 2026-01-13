  1. Anasayfa
  Adliyede hareketli dakikalar: Savcı, eski eşi olan kadın hakimi vurdu!

Adliyede hareketli dakikalar: Savcı, eski eşi olan kadın hakimi vurdu!

Son dakika... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi duruşmada silahla vurdu.



Son dakika...İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi duruşmada silahla vurdu.

İstanbul'da adliyede silahlı saldırı yaşandı. Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silahla vurdu.

DURUŞMA SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

Olay duruşma esnasında yaşandı. Savcı, duruşma esnasında eski eşi olan hakime ateş etti.

Hakim olayda ayağından vuruldu.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.

