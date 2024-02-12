Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkanın özel kalem müdürü 3 kurşunla makamında vuruldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında silahlı saldırıya uğradı.

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Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkanın özel kalem müdürü 3 kurşunla makamında vuruldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük

KARALAR: İŞE ALDIĞIMIZ BİR ÇALIŞAN SALDIRI DÜZENLEDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuya ilişkin açıklama yaptı. Karalar, açıklamasında "Vedalaşırken çalışan personellerden biri tarafından vuruldu. 2 el ateş ediyor. Kardeşimizin durumu kritik. İşe aldığımız bir çalışan tarafından saldırı düzenlendi" dedi. Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olayın alacak meselesi yüzünden gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şüpheli emniyette" ifadelerine yer verildi.

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