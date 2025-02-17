ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yıl sonu Dolar/ TL tahminin duyurdu

Türkiye'de 2025 yılı Dolar fiyatlarının ne kadar olacağı tahmin edilirken, Morgan Stanley, cuma günü yayınladığı "Döviz Kuru Tahminleri Günvelemesi"nde Türk Lirası'na da yer verdi.

MORGAN STANLEY 2025 YIL SONU DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türk Lirası'nın en beğendikleri piyasa olmaya devam ettiğini belirten Morgan Stanley, "Tahminlerimiz Türk Lirası'nın Orta Doğu Avrupa Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edeceğine işaret ediyorlar" dedi.

2025 YIL SONU DOLAR'IN 41 TL OLACAĞINI DUYURDU

Morgan Stanley, dolar/TL'nin 2025 yılı ilk çeyrekte 36,50; ikinci çeyrekte 38; 2025 yılı dördüncü çeyrekte 41 ve 2026 yılı dördüncü çeyrekte 44 olmasını beklediğini değerlendirdi.

Morgan Stanley, 23 Ekim 2024 tarihinde 2025 yılı sonu için 43 TL tahmininde bulunmuştu.

FED FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRECEK Mİ?

Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

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