17 Şubat 2025 benzin ve motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

2025 yılı Şubat ayında Türkiye'de akaryakıt fiyatları, sürücülerin cebini etkileyen önemli bir konu olmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki artışlar, ekonomik faktörler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselmeler ve iç piyasadaki değişiklikler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. 17 Şubat 2025 itibarıyla büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarıyla ilgili detayları ve bu artışların sebeplerini inceleyerek, piyasa dinamiklerine dair bir analiz sunuyoruz.