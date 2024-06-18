A Milliler, turnuvaya galibiyetle başladı: Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den tarihi galibiyet geldi. Turnuvanın ilk 3 puanını ilk maçında alan A Milli Futbol Takımı’mız iyi bir başlangıç yaptı. Milliler, Türkiye’ye adeta çifte bayram yaşattı.