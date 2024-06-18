A Milliler, turnuvaya galibiyetle başladı: Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den tarihi galibiyet geldi. Turnuvanın ilk 3 puanını ilk maçında alan A Milli Futbol Takımı’mız iyi bir başlangıç yaptı. Milliler, Türkiye’ye adeta çifte bayram yaşattı.

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A Milliler, turnuvaya galibiyetle başladı: Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takımı’mız, F Grubu’na galibiyetle başladı.

Türkiye, ilk maçında karşı karşıya geldiği rakibi Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlıları’mıza galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan’ın tek golünü ise 32. dakikada Georges Mikautadze attı.

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ARDA GÜLER’DEN MÜKEMMEL BİR GOL

Türkiye, turnuvalarda ilk defa galibiyetle başlamış oldu. Maça baskılı başlayan kırmızılı beyazlılar, golü 25. dakikada buldu. İlk yarı bitmeden beraberlik golüne engel olamayan Türkiye, maçı ikinci yarıda kopardı.

Arda Güler, müthiş bir gole imza atarken maçın adamı seçildi. 65. dakikada A Milli Takımı’mız yeniden öne geçti. Arda Güler'in ceza sahası dışından uzak mesafeden uzak direğe sert vuruşunda, meşin yuvarlak iki direğin kesiştiği noktanın yakınından filelerle buluştu.

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