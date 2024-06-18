85 milyon tek yürek: A Milli Takımı’mızın ilk 11’i belli oldu Milyonlarca Türk futbolsever bu maçı bekliyor. Sabırsızlıkla beklenen Avrupa Şampiyonası mücadelesine bir saatten daha az bir süre kaldı. Saat 19’da başlayacak olan maçın ilk 11’i belli oldu.