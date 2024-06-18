85 milyon tek yürek: A Milli Takımı’mızın ilk 11’i belli oldu

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda ilk maçlar bugün oynanacak. A Milli Takımı’mız, ilk maçında bu akşam Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Dortmund'daki BVB Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
Türkiye, son olarak Gürcistan’la 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da karşılaştı. Gürcistan’a rakip olan Türkiye, 12 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 2'si resmi, 3'ü özel 5 maç oynadı. Millilerimiz 3 galibiyet alırken, sahadan 1'er beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.
TÜRKİYE’NİN İLK 11’İ BELLİ OLDU
- Türkiye: Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız
- Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze