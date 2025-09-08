Manşetler
24
17:05
CHP'den flaş karar: İstanbul İl binası kapatılıyor! Yeni adres geldi...
16:19
Ali Koç'tan dikkat çeken anket: Teknik direktör yerli mi yoksa yabancı mı olsun?
16:09
Gürsel Tekin'in girdiği CHP il binasında ortalık karıştı: CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu!
15:41
Galatasaray'da sakatlık krizi: Barış Alper Yılmaz'a görev düştü!
14:57
Son dakika: Gürsel Tekin, CHP İstanbul il binasına giriş yaptı!
14:21
Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok, Facebook çöktü mü? Ne zaman düzelecek? Erişim sorunu araştırılıyor
13:45
İstanbul İl Binası önünde hareketli dakikalar: Gürsel Tekin'in yüzüne su şişesi fırlatıldı!
13:10
2 polisimizi şehit eden saldırganın ailesi ilk kez konuştu: İşte, o kafa karıştıran sözler!
12:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için taziye mesajı
12:05
Gürsel Tekin, o CHP'lilere kılıç kuşandı: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim!
40 Milyonluk 'maaş' müdürü yaktı: 8 Eylül 2025 Pazartesi, güncel gazete manşetleri...
40 Milyonluk 'maaş' müdürü yaktı: 8 Eylül 2025 Pazartesi, güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
08 Eylül 2025 09:26
40 Milyonluk 'maaş' müdürü yaktı! 8 Eylül 2025 Pazartesi, günndeme dair merak edilen gazete manşetleri...
