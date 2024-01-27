40 Liralık yakıtla tam 111km yol yapıyor! Dünyaya kasıp kavuran otomobil Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa çıkıyor!

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, BYD, yılın ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunulacak modelin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Elektrikli araç üreticisi BYD, yeni SUV'u BYD SEAL U modelini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, yılın ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan BYD SEAL U, pratikliği, konforlu sürüşü ve geniş yaşam alanını, estetik tasarım ve yüksek donanım özellikleriyle kombine ediyor. BYD SEAL U, malzeme kalitesi ve teknolojik özellikleriyle premium SUV dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

AVRUPA'DAN ÖNCE TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKACAK

Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunulacak şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, ismini ''akıllı çift motor/dual motor-intelligent'' teknolojisinden alıyor. Yüzde 100 elektrikli dünyasını, geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U DM-i, dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor.

BYD SEAL U DM-i, hibrit motorunu otomatik şanzımanla eşleştiriyor. 18.3 kWsa Blade bataryaya sahip BYD SEAL U DM-i, şarj edildiğinde WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzil sunuyor. Bu menzil şehir içinde 110 kilometreye kadar çıkıyor.

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Aracın şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U modeli kombine olarak 1080 kilometre menzil sunuyor. BYD SEAL U DM-i’nin bataryası, 18 kW DC hızlı şarjı da destekliyor.

1 LİTRE YAKITLA 111 KİLOMETRE

Yeni model, dinamik performansıyla dikkati çekiyor. 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan araç, 170 kilometre/saat maksimum hıza çıkabiliyor. Bununla birlikte BYD SEAL U DM-i, WLTP normlarında 0,9 litre/100 kilometre tüketim ortalaması sunuyor.

Dengeli oranlara sahip tasarım, arka bölüme kadar uzanıyor. Arka tasarım aracın geniş gövdesinin altını çizerken arka LED ışıklandırmalar ''okyanus estetiği'' tasarım diline atıfta bulunarak su damlasından ilham alıyor.

BYD SEAL U, tüm BYD modellerinde olduğu gibi, pasif ve aktif güvenlik için yüksek standartlar sunuyor. Sınıfındaki en güvenli araçlardan biri olacak şekilde tasarlanan araç, gövdesi, şasi dinamikleri ve çok bağlantılı arka süspansiyonu ile güvenli bir yol tutuş karakteristiği sağlıyor.

BYD SEAL U FİYATI NE KADAR OLACAK?

BYD Seal U 1.5 litre hibrit motorlu olarak Çin'de 2023 model ve sıfır olarak 159 bin 800 yuandan başlayıp 189 bin 800 yuana kadar çıkıyor. Modelin listeler incelendiğinde 110 kilometre haricinde 150 kilometrelik menzile sahip olduğu ikinci bir batarya paketi ile satışa sunulduğu da görülüyor. 159 bin 800 yuan 682 bin 346 TL'ye karşılık gelirken, en üst donanımın fiyatı ise 810 bin 446 liraya karşılık geliyor.

Çin'de satılan modellerin 2023 yılına ait olduğu da göz ardı edilmeksizin Türkiye'de eklenecek vergiler aracın Çin'deki fiyatının üzerine eklendiğinde modelin yaklaşık olarak satışa sunulacağı fiyatı hesapladık.

Chery Tiggo 8 Pro modeli Çin'de 126 bin 900 yuandan (541 bin 863 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Türkiye'de ise başta yüzde 116'lık vergi, nakliye bedeli ve bayi kârı ile 1 milyon 493 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

BYD'nin yeni Seal U modelinde de Chery Tiggo 8 Pro'nun Çin ve Türkiye fiyatları ile aynı fark ortaya çıkacak olursa aracın 1 milyon 880 bin 74 liraya satışa sunulması gerekir. Ancak yapılan hesap 2023 model yılına ait sıfır modeli baz alarak yapılmıştır.

Dolayısı ile 1 milyon 950 bin TL civarında bir fiyat bekleyebiliriz. (Döviz kurlarının satışa sunulacağı tarihte aynı kalması durumunda.)