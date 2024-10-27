28 Ekim (yarın) okullar tatil mi? 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor, 29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi tatilin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. 29 Ekim bu yıl salı gününe denk gelmesiyle birlikte öğrenciler, "28 Ekim'de okullar tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete, daha önceki yıllarda 28 Ekim ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı konusunda bilgi vermişti.



29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?



Resmi Gazete, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı resmi tatil olarak ilan etti ve 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor.

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28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra kamu kurumları ve okullar tatil olacaktır. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.