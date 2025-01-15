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2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri...

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2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri...
2025 yılı asgari ücret rakamının 22 bin 100 TL olmasının ardından SGK primlerinin ne kadar olduğu merak edilmeye başlanmıştı. İşte 2025 yılı SGK prim miktarları, Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri...
2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 1 121

2025 SGK primleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), asgari ücretteki artış sonrası prim hesaplamalarındaki alt ve üst sınırları belirledi.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 2 221

Ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçinin alacağı prim 3 bin liraya kadar dayandı.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 3 321

Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri, gündelikçi ve ev hizmetlerinde çalışanlar, BAĞ-KUR primi, Genel Sağlık Sigortası'nın 2025 SGK primleri...

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 4 421

EMEKLİ İŞÇİLER

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 5 521

Emekli işçi çalıştıranlar da prim artışından yararlanabiliyor. 2025'te, ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL prim ödeyecek.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 6 621

Ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler için prim tutarı ise 8.386,77 TL olacaktır.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 7 721

GÜNDELİKÇİLER

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 8 821

2025 yılında, asgari ücret ile ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL olmuştu.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 9 921

Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı veya kapıcılar ise 8.776,86 TL prim ödeyecek. 2024 yılında bu oran, yüzde 32,5 iken, bu yıl yüzde 33,75'e yükseltildi.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 10 1021

TARIM İŞÇİLERİ

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 11 1121

Tarım işçileri ve şehir içi toplu taşıma sektöründe çalışanlar da kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilirler.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 12 1221

2025'te, bu gruptan tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL, şoförler ve sanatçılar ise 8.451,79 TL veya işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecekler.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 13 1321

PART-TİME (YARI ZAMANLI) ÇALIŞANLAR

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 14 1421

Part-time olarak çalışanlar, eksik gün primlerini ödeyerek emeklilik haklarını alabiliyor.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 15 1521

Bu kişilerin ödeyeceği prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL olacaktır.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 16 1621

ESNAFLAR İÇİN BAĞ-KUR PRİMİ

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 17 1721

Esnaflar için Bağ-Kur primi 2025'te ayda en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olarak belirlendi.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 18 1821

Buna ek olarak, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi de belirlenmiş olup, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 8.321,76 TL olacaktır.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 19 1921

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 20 2021

Sigortalı bir işte çalışmayan, anne, baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyecekler.

2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri... 21 2121

Bu prim, 2025 yılında aylık 780,17 TL olarak uygulanacaktır. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğu vakit bu primler hazine tarafından karşılanacaktır.

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