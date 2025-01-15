2025 yılı SGK primleri belli oldu! Çalışanlar ne kadar prim ödeyecek? Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri...
Yayınlanma:
15 Ocak 2025 15:47
2025 yılı asgari ücret rakamının 22 bin 100 TL olmasının ardından SGK primlerinin ne kadar olduğu merak edilmeye başlanmıştı. İşte 2025 yılı SGK prim miktarları, Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri...
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2025 SGK primleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), asgari ücretteki artış sonrası prim hesaplamalarındaki alt ve üst sınırları belirledi.
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Ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçinin alacağı prim 3 bin liraya kadar dayandı.
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Emekli işçiler, Part-time çalışanlar, tarım işçileri, gündelikçi ve ev hizmetlerinde çalışanlar, BAĞ-KUR primi, Genel Sağlık Sigortası'nın 2025 SGK primleri...
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EMEKLİ İŞÇİLER
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Emekli işçi çalıştıranlar da prim artışından yararlanabiliyor. 2025'te, ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL prim ödeyecek.
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Ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler için prim tutarı ise 8.386,77 TL olacaktır.
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GÜNDELİKÇİLER
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2025 yılında, asgari ücret ile ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL olmuştu.
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Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı veya kapıcılar ise 8.776,86 TL prim ödeyecek. 2024 yılında bu oran, yüzde 32,5 iken, bu yıl yüzde 33,75'e yükseltildi.
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TARIM İŞÇİLERİ
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Tarım işçileri ve şehir içi toplu taşıma sektöründe çalışanlar da kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilirler.
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2025'te, bu gruptan tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL, şoförler ve sanatçılar ise 8.451,79 TL veya işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecekler.
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PART-TİME (YARI ZAMANLI) ÇALIŞANLAR
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Part-time olarak çalışanlar, eksik gün primlerini ödeyerek emeklilik haklarını alabiliyor.
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Bu kişilerin ödeyeceği prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL olacaktır.
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ESNAFLAR İÇİN BAĞ-KUR PRİMİ
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Esnaflar için Bağ-Kur primi 2025'te ayda en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olarak belirlendi.
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Buna ek olarak, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi de belirlenmiş olup, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 8.321,76 TL olacaktır.
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GENEL SAĞLIK SİGORTASI
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Sigortalı bir işte çalışmayan, anne, baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyecekler.
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Bu prim, 2025 yılında aylık 780,17 TL olarak uygulanacaktır. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğu vakit bu primler hazine tarafından karşılanacaktır.