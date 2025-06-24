2025 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'da güncelleniyor!

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur zammı ve enflasyon verileri göz önünde bulundurularak yeniden belirlenirken kesinleşen rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak...

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, memur zammı ve enflasyon verileri göz önünde bulundurularak yeniden belirlendi. Yeni ücret 243 bin TL olarak açıklandı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeni yılda bedelli askerlik ücreti de kesinleşti.

Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun ve memur zammının kesinleşmesiyle bedelli askerlik ücreti 243 bin TL oldu.

2024 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %19,31’lik zamla birlikte, bedelli askerlik ücreti 182.609 TL’den 217.871 TL’ye yükselmişti.

Kesin rakamlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adaylar, açıklanacak yeni ücrete göre ödemelerini gerçekleştirecekler.

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