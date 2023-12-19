2024’te kaç gün tatil yapacağız? 2024 resmi ve dini tatiller

Yeni yıla yaklaşırken, 2024'ün resmi tatiller ve bayramları da açıklandı. 2024'te resmi tatiller neler olacak? 2024'te bayram ne zaman, hangi günler? 2024 yılında resmi tatiller kaç gün olacak?
2024'te toplam 9 resmi tatil günü olacak. Tatil planlarınızı yaparken bu tarihleri hesaba katmanızı dileriz. 2024'te resmi tatiller neler olacak? 2024'te bayram ne zaman, hangi günler? 2024 yılında resmi tatiller kaç gün olacak? 2024 yılında kutlanacak resmi tatiller şunlardır.
2024 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı
İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar
Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi
Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı
2024 Bayram Tatilleri Ne Zaman, Hangi Günler?
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba