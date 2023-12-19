2024’te kaç gün tatil yapacağız? 2024 resmi ve dini tatiller

2024 yılında kaç gün tatil yapacağız? Dini,

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2024’te kaç gün tatil yapacağız? 2024 resmi ve dini tatiller

Yeni yıla yaklaşırken, 2024'ün resmi tatiller ve bayramları da açıklandı. 2024'te resmi tatiller neler olacak? 2024'te bayram ne zaman, hangi günler? 2024 yılında resmi tatiller kaç gün olacak?

2024'te toplam 9 resmi tatil günü olacak. Tatil planlarınızı yaparken bu tarihleri hesaba katmanızı dileriz. 2024'te resmi tatiller neler olacak? 2024'te bayram ne zaman, hangi günler? 2024 yılında resmi tatiller kaç gün olacak? 2024 yılında kutlanacak resmi tatiller şunlardır.

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı

2024 Bayram Tatilleri Ne Zaman, Hangi Günler?

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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