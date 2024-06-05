2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110330299

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110330299

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 110330299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 354,71386

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 47.982

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110330299   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 354,71386

Başarı Sıralaması: 47.982

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,01310

Başarı Sıralaması:  42.669

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,05613

Başarı Sıralaması :  42.145

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 339,55727

Başarı Sıralaması:  33.3

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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