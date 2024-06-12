2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104310164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104310164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,37218

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.792

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310164

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,37218

Başarı Sıralaması: 27.792

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 154

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,70604

Başarı Sıralaması: 29.647

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 430,56631

Başarı Sıralaması : 21.73

Kontenjan 2021 : 140+4

Yerleşen 2021 : 144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 493,00128

Başarı Sıralaması: 20.2

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.