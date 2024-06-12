2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102610167

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 102610167 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 283,43470

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 398.202

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610167

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,43470

Başarı Sıralaması: 398.202

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,62768

Başarı Sıralaması: 409.375

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,23796

Başarı Sıralaması: 434

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.