2024 Siirt Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109090066

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109090066 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü , Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.

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Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 309,63230

Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73

Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 69.415

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090066

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Yabancı Diller Yüksekokulu

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,63230

Başarı Sıralaması: 69.415

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,33089

Başarı Sıralaması: 60.749

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,01307

Başarı Sıralaması : 56.323

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,67675

Başarı Sıralaması: 47.4

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Siirt Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.