2024 Selçuk Üniversitesi BiyokimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108911568

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Selçuk Üniversitesi Biyokimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü tercih kod numarası 108911568 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyokimya Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Biyokimya Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban Puanı: 295,50610

Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü Başarı Sıralaması: 345.208

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911568

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 295,50610

Başarı Sıralaması: 345.208

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,75469

Başarı Sıralaması: 341.726

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,17234

Başarı Sıralaması : 342.448

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,10625

Başarı Sıralaması: 331

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Biyokimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.