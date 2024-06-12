2024 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108570505

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108570505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında Ebelik (Fakülte) Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 326,46726
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 85
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 243.221
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108570505
ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Osmaniye
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 326,46726
Başarı Sıralaması: 243.221
Kontenjan 2023 – 2024 : 65+2+0+2+16
Yerleşen 2023 – 2024: 85
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,90243
Başarı Sıralaması: 229.209
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: 67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 273,05832
Başarı Sıralaması : 222.115
Kontenjan 2021 : 50+2
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,03583
Başarı Sıralaması: 228
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.