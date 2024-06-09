2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108010164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108010164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 244,77619
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 949.843
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108010164
ÜNİVERSİTE: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 244,77619
Başarı Sıralaması: 949.843
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 73
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,83542
Başarı Sıralaması: 879.683
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,83294
Başarı Sıralaması: 704
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.